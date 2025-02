Mega proiect pentru România discutat de vechea administrație americană. Predoiu: Sunt convins că noua Administrație Trump îl poate face, lucrează cu altă accelerație

Într-un interviu pentru DC News, Cătălin Predoiu a afirmat că România trebuie să rămână activă în NATO și să continue să se miște rapid pentru a răspunde dinamicii geopolitice globale.

Ministrul Afacerilor Interne a subliniat importanța relațiilor cu capitalele europene precum Paris, Berlin și Roma, dar și cu Londra, care manifestă deschidere pentru aprofundarea relațiilor, în special în domeniul afacerilor interne. De asemenea, Cătălin Predoiu a evidențiat rolul strategic al Poloniei și al Turciei, având în vedere parteneriatele României în cadrul NATO și la Marea Neagră.

În ceea ce privește relațiile cu Statele Unite, Cătălin Predoiu a spus că, deși SUA rămân esențiale pentru securitatea României, este necesar să se intensifice componenta economică a parteneriatului, în domenii precum IT, energie și industrie de apărare. În plus, ministrul a subliniat necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare și a menționat importanța unei bune înțelegeri a obiectivelor strategice ale Administrației Trump.

Iată a doua parte a interviului pe care ni l-a acordat Cătălin Predoiu:

DC News: Având în vedere că ați fost unul dintre cei mai performanți miniștri ai guvernelor Ciucă și Ciolacu, reușind să aduceți România în Schengen și să obțineți ridicarea MCV, care credeți că ar trebui să fie strategia optimă de poziționare a României în actualul context geopolitic?

Cătălin Predoiu: Există spațiu politic suficient, chiar și în noua dinamică a relațiilor internaționale, pentru a continua și dezvolta tradiționalul dublu vector politic – diplomatic către capitalele europene și Washington, simultan. Deci, trebuie să menținem liniile care până acum ne-au adus nivelul de securitate pe care l-am dobândit, să dezvoltăm toate parteneriatele strategice pe care le avem, dar trebuie să ne mișcăm mai rapid și să fim atenți la evoluțiile generate de raporturile dintre puterile globale.

DC News: Cum vedeți viitorul relațiilor României cu Europa și partenerii strategici ai regiunii?

Cătălin Predoiu: În ce privește Europa, Paris, Berlin și Roma ocupă un loc strategic în viziunea mea, Varșovia este, de asemenea, importantă, soldații noștri lucrează în NATO Battle Group alături de cei americani și polonezi pentru securitatea europeană. Bineînțeles, Londra rămâne o capitală cheie pentru noi, care dă semnale în multiple dosare sectoriale că dorește să dezvoltăm relațiile, cum ar fi cele pe zona afacerilor interne. O țară prezentă pe două continente, Turcia, merită o atenție specială, avem un parteneriat strategic cu această țară și potențial mare de cooperare la Marea Neagră. Bineînțeles, trebuie să dezvoltăm excelentele relații pe care le avem cu vecinii noștri, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și, nu în cele din urmă, Republica Moldova, pe care continuăm să o sprijinim.



DC News: Cum vedeți relația României cu SUA în noua Administrație Trump?





Cătălin Predoiu: Washingtonul rămâne pentru România capitala cheie în materie de securitate militară a țării ținând cont inclusiv de faptul că este principala forță din cadrul NATO. Dar trebuie să dezvoltăm accelerat pilonul economic al parteneriatului cu SUA. România dispune de atu-uri importante pentru o relație economică mai strânsă cu SUA în domenii economice strategice militar pentru SUA și România. Dar trebuie să venim cu proiecte concrete și fezabile economic. Sunt domenii în care putem dezvolta, în domeniul IT (centre de date), energie, inclusiv nucleară, minerale, industria de armament, de exemplu. Am discutat un astfel de proiect cu vechea administrație americană, dar lucrurile nu s-au mișcat. Sunt convins că noua Administrație Trump îl poate face, lucrează cu altă accelerație. De altfel, am avut în acest sens o discuție anul trecut în aprilie, la Washington, cu senatorul Rubio, astăzi secretar de stat. Putem relua lucrurile din acel punct. De asemenea, trebuie să ridicăm cheltuielile pentru apărare, trebuie să ajungem cât de rapid la 4-5% din PIB. Acest lucru va fi mai fezabil dacă Comisia UE va renunța să considere cheltuielile pentru apărare în calculul deficitului bugetar. Însă trebuie să învățăm rapid felul în care gândește și acționează noua Administrație Trump. Să înțelegem care îi sunt obiectivele strategice și unele teme particulare, de exemplu să înțelegem interesul față de un subiect precum USAID. Și noi dorim ca președintele Trump să reușească în negocierile pe care le-a lansat și să ajungem la o pace durabilă în Ucraina.





DC News: Deci vedeți o continuare a acestor relații cu SUA, în ciuda unor semnale ciudate venite din SUA?





Cătălin Predoiu: Fundamental și strategic, vedem lucrurile la fel în materie de valori, avem aceleași interese, nu este dubiu și cu timpul se va reconfirma acest lucru. E nevoie de puțin timp în toate, chiar și când se lucrează accelerat.





DC News: Cum apreciați viitoare întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Arabia Saudită, având în vedere contextul geopolitic actual și relațiile dintre cele două puteri?





Cătălin Predoiu: Cred că est vorba de o primă etapă din aceste negocieri, de tatonare și calibrare. E mai simplu cu două echipe de negociatori la masă. Vor urma și alte etape, la un moment dat cu mai multe echipe la masă, probabil. Americanii sunt pragmatici, sunt sub presiune de timp, au multe dosare interne și externe de resetat. E limpede că va fi o resetare a întregii ,„table de șah”. La o viteză accelerată. Important este ca noi să ne îndeplinim aici obiectivele, local, bună guvernare, robustețe politică, depturi, libertăți și democrație. Americanii apreciază forța și demnitatea, nu slăbiciunea, respectă măreția, nu jocul mărunt, cum o spune și sloganul președintelui Trump, devenit mantră națională. E important să fim puternici în crezul nostru democratic și în acțiunea practică, fapte în acord cu vorbele, eficienți în ceea ce întreprindem. Americanii lucrează cu învingători și oameni capabili să livreze fapte concrete.





DC News: Cum vedeți diplomația noastră în actualul context? E limpede că se joacă altfel în plan internațional.





Cătălin Predoiu: Cred că să învățăm noul mod de a face diplomație, în care factorul „relații personale” este semnificativ mai important decât în trecut, rapiditate în reacții, gândire flexibilă și folosirea diplomației informale la maximum, să pleci de la cunoașterea interlocutorului și înțelegerea obiectivelor sale și să ajungi la o formulă ideală în care cel mai interesat de interesele tale să fie... chiar interlocutorul, pentru că într-o măsură extinsă sunt și ale lui. Am văzut direct în dosarul Schengen, dacă tot l-ați menționat, cât de mult avantaj îți aduce acest gen de diplomație, un tip de diplomație în care nu mai e timp de „plimbat” telegrame sau pentru misiuni „sherpa”... e vorba de o diplomație în flux continuu, i-aș spune „turbo – diplomație”. Modul clasic al diplomației s-a erodat în ultimii ani și a decedat subit pe 20.01, Munich Security Conferrence a fost doar locul în care a aflat toată lumea. Diplomația a fuzionat cu politica într-un singur personaj, cea a politicianului – diplomat, care deține simultan și puterea de a lua decizii și mijloacele de expresie diplomatică pentru a obține realizarea lor în plan extern. Americanii vor fi înțeleși și vor putea lucra cu ei doar cei care se vor adapta acestui nou fel de diplomație. Se trece de la „analog” la „digital” în diplomație și politică, de la Formula 3000 la Formula 1. E un proces de accelerare la care vor rezista doar cei care se adaptează rapid și se mișca pragmatic. Pe bază de proiecte concrete și viabile economic și politic.





DC News: Ce mesaje ați primit de la reuniunea de la Paris la care a participat Ilie Bolojan?





Cătălin Predoiu: Nu am participat la acea reuniune, dar știu însă că lucrurile au mers foarte bine, a fost o întâlnire foarte bună, de altfel a putut vedea orice privitor atmosfera degajată și body – language-ul celor doi președinți. Franța e un partener strategic cu care putem face multe, mai mult decât facem, inclusiv în domeniul apărării. Cum spuneam, putem să ne urmărim simultan toate axele strategice și trebuie să avem creativitatea să ne armonizăm acțiunile chiar și în acest context de geometrie variabilă a relațiilor internaționale în plină schimbare.

Prima parte a interviului poate fi citită aici - EXCLUSIV Ministrul Predoiu, anunțurile momentului: Va fi interzisă candidatura lui Georgescu? Intră în cursă Bolojan? Răspuns pentru Musk și J.D. Vance - partea 1

Vedeți și ultima parte din interviu - PNL pregătește ofensiva pentru Cotroceni. Planul pentru prezidențiale și strategia de reformă internă, dezvăluite de Predoiu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News