Măsurile anunțate de Guvern. Coșea: S-a ajuns la niște pomeni destul de slabe date populației sărace

Profesorul Mircea Coșea a declarat, pentru DCBusiness, că programul Sprijin pentru România este un program bine făcut și comparabil cu ceea ce s-a făcut și în alte țări: ”E destul de bine făcut pentru că are două componente. Unul este salvarea unei populații în prag de supraviețuire și a doua este încercarea de a ajuta niște sectoare pe care criza le-a afectat mult: construcțiile, transporturi, agricultura dar nu are niciun fel de nota de program, să zicem, de dezvoltare, de perspectivă, de restructurare. Nu are decât accente punctuale, conjuncturale, legate de o situație care arată că România se află de fapt într-o criză și într-o situație extrem de gravă”.

Analistul a argumentat spunând că ”s-a ajuns la niște pomeni destul de slabe date populației sărace ceea ce înseamnă că nu ai capacitatea ca să ridici pensiile sau să ridici veniturile” și a explicat mai departe explicând că statul se rezumă ”doar la niște fragmente de populație”.

Analistul a continuat analiza spunând că sunt câteva aspecte care merită analizate: ”În primul rând nu știm în ce măsură este aplicabil (programul n.r.) pentru că de la idee la fapte, e greu. Sunt niște lucruri care în practică nu știu cum se vor rezolva. Problema identificării, notării, controlării, gestionării populației care are drept să ia acele vouchere. Știm din perioada anterioară, când se făceau niște încercări de a identifica populația care are drept de ajutor în cazul facturilor la energie, ce greu a fost, cu acele 16 pagini de completat, toată birocrația, tot sistemul de control, de la primării, de la consiliile județene și așa mai departe. Deci, aplicabilitatea din punct de vedere al infrastructurii birocratice e complicat”.

Economistul a continuat analiza cu un nou aspect: ”În al treilea rând, nu sunt foarte lămurit în legătură cu sursele de finanțare, de partea care vine din fondurile europene. Rezultă acum, că încă nu este foarte bine identificat. Ni s-a spus mai înainte că e deja negociat cu Uniunea Europeană, ca o parte din fondurile nefolosite să fie aplicate pe pachetul social. Acuma, rezultă că de fapt, în acest moment încep să aibă loc niște discuții, niște clarificări”.

Citește mai departe pe DC Business>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News