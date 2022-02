Liderul de sindicat a vorbit în studiourile DCNews şi despre proasta funcţionare a softurilor de evidenţă şi a sistemelor de date, aducând în discuţie şi problema caselor de marcat: "Am avut case de marcat pe care n-am putut să le folosim pentru că nu aveam soft. Cui să-i spui despre toate neregulile astea? Noi avem permanent discuţii dar nu te ascultă nimeni. Am scos miniştri la tablă, am încercat să vedem ce putem face ca să venim în sprijinul cetăţenilor, să mergem până la rădăcina problemei."

"Ce cauţi, bre, în Ministerul de Finanţe?"

Vasile Marica nu s-a ferit să spună public că cei care fac cele mai multe probleme şi creează conflicte sunt reprezentanţii pe politică externă a celor trecuţi prin verificări care, supăraţi nevoie mare, vin cu presiuni şi agită spiritele până şi pe holurile ministerelor. "Uitaţi cum stau lucrurile. Iarăşi trebuie să fac dovada unui act de discuţie foarte liberă. Dacă eu mă duc acum să verific o multinaţională care este foarte influentă, imediat te trezeşti cu ambasadorul ţării respective pe holul Ministerului. Ce caută aici când ar trebui să se ducă la Externe? În mod normal ar trebui să-l dăm afară şi să-i zicem "Ia-te frumuşel de mână şi du-te la domnul Aurescu, spune-i lui ce plângeri ai!". Dacă te iei de unul din orice domeniu, că-i energie, alimentaţie etc. imediat apare ambasadorul din statul de unde provine afacerea şi pune presiune. Dacă e prea groasă, vine chiar pe hol. Dacă nu, ne reproşează în scris: "Dom'le, chiar de ai noştri v-aţi găsit să vă legaţi?". Se întâmplă tot timpul şi se întâmplă de 30 de ani încoace. Fac presiuni la politicieni şi politicienii pun presiune pe noi. Când fac presiune peste noi, a doua oară îţi iei măsuri, nu mai faci o gafă de genul ăsta." a spus preşedintele Sed Lex.

Ai noştri sunt cei mai corecţi. Multinaţionalele fac prăpăd

Întrebat de Bogdan Chirieac dacă şi cu firmele româneşti se întâmplă acelaşi lucru, Marica a explicat: "Nu! Pentru că firmele româneşti sunt cele care susţin bugetul naţional. Aveam înainte firme româneşti în proporţie de 50% care ţineau economia ţării şi erau susţinute de stat. Între timp, procentul a crescut la 52% pentru multinaţionale iar celelalte sunt împinse în derizoriu. Ai noştri sunt cei mai corecţi. Respectă în totalitate legea. Cei care nu fac lucrurile aşa cum trebuie şi sfidează legea sunt multinaţionalele."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News