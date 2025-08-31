Calendar pachetul 2: Amendamente la prânz, ședință de Guvern după-amiază, angajare seara

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că în ședința extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme. Coaliția discută luni amendamentele, iar Guvernul se reunește după-amiază.

Luni, 1 septembrie, de la ora 12:00, coaliția de guvernare va analiza amendamentele depuse de parlamentari la pachetele de reformă adoptate vineri.

Ulterior, la ora 16:00, este programată o ședință de Guvern dedicată acestor amendamente, iar la ora 19:00 urmează procedura de angajare a răspunderii:

Angajarea răspunderii Guvernului asupra:

- Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

- Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

- Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

- Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu

Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor și judecătorilor nu va depăși 70% din ultimul salariu, potrivit proiectului de lege adoptat vineri de Executiv, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui briefing de presă.

„Acest proiect de lege rezolvă două din cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență și de echitate a acestui domeniu, respectând independența Justiției”, a spus șeful Executivului.



El a apreciat că situația până în acest moment a dus la 'acumulări negative', dând exemplu faptul că pensionarea la o vârstă a unei maturități profesionale 'nu mai poate continua'.



„Când ai 48 de ani, când ai maturitatea profesională, poți să asiguri pentru mulți ani înainte servicii publice pentru cetățenii țării noastre. Practic, acest proiect prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie în așa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii zece ani, așa cum este propus în acest pachet”, a arătat el.



Pachetul legislativ care privește Justiția abordează și valoarea pensiei în magistratură.



„Am avut o situație anormală, care nu se regăsește nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România, nici în alte țări europene, și anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată”, a arătat șeful Executivului, care a afirmat că, în prezent, pensia unui procuror sau judecător poate ajunge până la 6.000 de euro.



„În formula propusă de lege pensia în magistratură nu va putea depăși valoarea de 70% din ultimul salariu” a spus el, adăugând că aceasta este cea mai mare pensie dintre toate categoriile de muncă în domeniul public, dar aceasta este o formulă „mult mai echitabilă”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News