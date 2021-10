Ludovic Orban: Când voi fi convins că PNL a devenit o carcasă, sunt gata să creez o construcţie politică

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a afirmat duminică seară că atunci când va fi convins că PNL 'a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric', va fi gata să creeze o nouă construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal.

'Când voi fi convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal, pentru că în momentul de faţă, cei care conduc astăzi partidul nu au nicio legătură cu Partidul Naţional Liberal şi n-au nicio legătură cu lucrurile în care eu cred. Întotdeauna am susţinut lucruri fundamentale care au făcut parte din istoria Partidului Naţional Liberal şi la care nu avem voie să renunţăm', a declarat Ludovic Orban, la postul de televiziune Realitatea Plus.

El a precizat că este un 'politician atipic' care şi-a construit cariera prin muncă, efort şi devotament faţă de oamenii simpli. 'Eu sunt un politician atipic, eu nu mi-am construit cariera încercând să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, eu mi-am construit toată cariera numai prin muncă, prin efort, prin devotament faţă de oamenii simpli, prin reprezentarea intereselor oamenilor simpli, a celor fără putere. Aşa mi-am construit eu cariera, inclusiv în interiorul partidului. Oamenii ţin la mine, oamenii au fost lângă mine şi m-au susţinut pentru că şi eu am fost alături de ei', a mai spus preşedintele Camerei Deputaţilor.

VEZI ȘI: Răspunsul lui Orban la invitația lui Ciolacu privind suspendarea lui Iohannis. A cerut scuze celor cărora le-a zis să-l voteze

Ludovic Orban a fost întrebat dacă președintele Klaus Iohannis trebuie suspendat.

”La Congresul PNL, Klaus Iohannis a încălcat Constituția României. Cum să se implice în alegerile interne dintr-un partid politic?!”, a zis Ludovic Orban la Realitatea Plus.

În context amintim că Marcel Ciolacu, în urmă cu câteva zile, a spus nu ar avea nimic împotrivă ca demersul suspendării președintelui Klaus Iohannis să fie inițiat de Dan Barna și Ludovic Orban.

”PSD e de acord, dacă Orban și Barna se hotărăsc să pornească ei procedura de suspendare a președintelui Iohannis. Noi am avut o dată această inițiativă, nu am fost susținuți și e suficient”, a spus Ciolacu la Realitatea Plus.

Răspunsul lui Orban pentru Ciolacu

Duminică seară, întrebat dacă trebuie suspendat Klaus Iohannis, Ludovic Orban a zis: ”Ciolacu zicea că mă așteaptă pe mine și pe Barna. Dacă îl suspendă cineva pe Klaus Iohannis, acela este Parlamentul. Domnul Ciolacu face pe niznaiul. Procedura de suspendare a președintelui nu poate fi inițiată decât de o treime din parlamentari. La ora actuală, o treime din parlamentari nu deține nici PSD singur”.

”Să nu mă întrebați ce aș face dacă s-ar ajunge la un referendum de demitere că nu vă voi răspunde acum!”, a mai zis Orban. Politicianul a fost întrebat dacă va răspunde la această întrebare după moțiunea, iar răspunsul lui a fost: ”Când va fi cazul”.