Kelemen Hunor pariază pe doi candidați la prezidențiale 2025

"Lucrurile devin foarte simple, ori câştigăm alegerile noi, această coaliţie, prin Antonescu, ori va câştiga Simion. Altă soluţie nu există. Şi anul trecut, în decembrie ne-am unit forţele - Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, noi, Uniunea Democrată Maghiarilor din România şi grupul minorităţilor naţionale - am format majoritate în Parlament, am întocmit un guvern şi am spus că avem nevoie de un candidat comun. Fiindcă vrem să câştigăm alegerile, nu pentru noi, ci pentru copiii noştri, pentru cei care vor veni după noi. Şi domnul Antonescu a acceptat invitaţia noastră. S-a întors în politică după opt ani şi am spus că el va fi candidatul coaliţiei. Da, fiindcă vrem să câştigăm alegerile", a declarat Kelemen Hunor, în cadrul întâlnirii electorale la care au participat peste 500 de persoane.



Liderul UDMR a spus că se află într-o situaţie inedită, întrucât niciodată n-a făcut campanie împreună cu PSD şi PNL.



"Şi totul are un început, dar nici nu e uşor. Doar că aţi mai încercat anul trecut, PSD cu PNL, şi rezultatele au fost bune. V-a ieşit bine, dar nu ştiu ce v-a apucat după aceea. Nu pot să explic. Argumente naţionale nu există şi uite acum trebuie să încercăm în trei şi vom reuşi. Vom reuşi, fiindcă acolo unde voi nu vă înţelegeţi, venim şi vă ajutăm. Deci asta e situaţia, lucrurile sunt simple, vom câştiga alegerile şi asta trebuie să transmiteţi fiecărui om din această ţară", a afirmat liderul UDMR.



Kelemen a spus că România se află în sensul giratoriu al istoriei şi că există câteva ieşiri, dar că nu toate ieşirile sunt bune.



"O ieşire ar fi, scrie pe tăbliţă Simion. Asta ne duce în haos. Emil Boc a explicat ce ar însemna pentru România. România, din punct de vedere geografic, din punct de vedere politic, este la periferie. A fost şi va rămâne, geografia nu poate fi schimbată niciodată. Dar cu George Simion preşedinte vom aluneca într-o zonă de unde niciodată n-a venit nici libertate, n-a venit nici bunăstare şi n-a venit nici securitate (...). O altă ieşire pe indicator scrie Nicuşor Dan. România nu are nevoie de un preşedinte care a blocat Capitala. Trebuie să spunem şi acest lucru. Şi o altă ieşire ar fi Victor Ponta. Oameni buni, Victor Ponta e un băiat deştept, dar niciodată nu reuşeşte să spună adevărul. Face un efort uriaş. De aceea, singura ieşire care ne duce şi ne ţine pe un drum corect este acea ieşire care arată spre Vest şi pe tăbliţa a cărei ieşire scrie Crin Antonescu", a afirmat Kelemen Hunor.



Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a arătat, în acelaşi cadru, că nici Nicuşor Dan, nici George Simion nu sunt o soluţie bună pentru România, primul pentru că ar duce blocajele Capitalei la nivelul întregii ţări, iar al doilea, pentru că ar putea întoarce România cu faţa spre Rusia.

