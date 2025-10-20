€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 11:51 20 Oct 2025 | Data publicării: 11:50 20 Oct 2025

Ioana Timofte, fost director general al CNCIR, trimisă în judecată de DNA, pentru luare de mită
Autor: Crişan Andreescu

dna audieri Foto: Agerpres
 

Ioana Timofte, fost director general al CNCIR, a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzată că ar fi primit mită sub forma unor sejururi în Grecia, Spania, Italia și Turcia.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Ioanei Timofte, la data faptei director general al  Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale). Alături de aceasta, au fost trimiși în judecată alți șase inculpați - angajați ai companiei și persoane din cercul relațional al directorului - fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.

Procurorii anticorupție notează în rechizitoriu că, în calitate de director general al CNCIR SA, Ioana Timofte ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale. În considerarea acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform unei înțelegeri prestabilite cu reprezentantul societăților respective, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 - 2023, zece sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).

Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai CNCIR (sejururi organizate și plătite din bugetul CNCIR SA), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare. Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați, care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională, menționează anchetatorii.

Ioana Timofte este nepoata lui Radu Timofte, care a fost șef al SRI în perioada 2001-2006.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București (având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte), cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Simion (AUR) se pregătește de o nouă guvernare, cu o singură pretenție: Călin Georgescu premier
Publicat acum 19 minute
Stelian Tănase: Mustațile feldmaresalului Mackensen – antiromân, o cronică a anilor 1916-1918
Publicat acum 27 minute
Ilie Bolojan acuzat din PSD că ocolește Moldova ”şi cu vorba, şi cu pasul, şi cu banii”
Publicat acum 33 minute
Model uimitor în Elveția: Inspectoratele locale promovează cursurile de limbă română și școlile iau în considerare nota acordată
Publicat acum 58 minute
”Atenție, imagini cu impact emoțional”: Protecția aceasta nu există. Risc major pentru copii/ Nu pot să o blochez
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 16 ore si 48 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close