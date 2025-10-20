Ioana Timofte, fost director general al CNCIR, trimisă în judecată de DNA, pentru luare de mită

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Ioanei Timofte, la data faptei director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale). Alături de aceasta, au fost trimiși în judecată alți șase inculpați - angajați ai companiei și persoane din cercul relațional al directorului - fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.



Procurorii anticorupție notează în rechizitoriu că, în calitate de director general al CNCIR SA, Ioana Timofte ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale. În considerarea acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform unei înțelegeri prestabilite cu reprezentantul societăților respective, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 - 2023, zece sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).



Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai CNCIR (sejururi organizate și plătite din bugetul CNCIR SA), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare. Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați, care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională, menționează anchetatorii.

Ioana Timofte este nepoata lui Radu Timofte, care a fost șef al SRI în perioada 2001-2006.



Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București (având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte), cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii, potrivit Agerpres.