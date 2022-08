Interzis la spray-uri cu frişcă pentru minorii din New York. De ce nu mai au voie să le cumpere

Popularele spray-uri cu frişcă nu mai pot fi vândute în întregul stat New York (nord-estul SUA), persoanelor minore, adică sub 21 de ani.

Legea a fost adoptată anul trecut, dar a intrat în vigoare abia luni. Rolul ei e de a evita ca aceste tuburi să fie folosite pe post de droguri de către adolescenţi, care inhalează protoxidul de azot conţinut în recipiente, transmite EFE. De acum înainte, cine vrea să cumpere aceste doze de frişcă va trebui să prezinte un document de identitate valabil prin care să dovedească că are peste 21 de ani, la fel cum se întâmplă şi în cazul băuturilor alcoolice şi al tutunului.

Cine vinde aceste recipiente minorilor riscă o amendă de 250 de dolari, sau 500 de dolari dacă recidivează. Protoxidul de azot, cunoscut şi sub denumirea de „gaz ilariant”, nu este ilegal şi se foloseşte pentru a menţine consistenţa acestui produs de patiserie, dar poate fi extras separat şi oferă o senzaţie de euforie de scurtă durată. Folosit constant, gazul ilariant provoacă hipotensiune arterială, leşinuri, pierderi de memorie şi chiar psihoză. Principalul promotor al legii a fost senatorul democrat Joseph Addabbo, care a constatat că inhalarea de către adolescenţi a gazului din recipientele de frişcă era o îndeletnicire foarte răspândită.

Când a fost inventată frişca

Mâncăm cu atâta plăcere frișcă la sărbători, la tortul aniversar, de Revelion sau la nunți, dar… v-aţi întrebat oare cine a fost acela căruia i-a venit geniala idee să bată smântână proaspată cu zahăr fin pentru a obţine acel miraj dulce și cremos botezat FRIȘCĂ?!… Ei bine, aflați că este vorba de un personaj… istoric, pe numele lui François Vatel (1631 – 1671), un patisier celebru al prinţului Condé, care a inventat celebra reţetă pentru un festin impresionant… ca organizare și ca… gust, dat în cinstea regelui Louis XIV la castelul Chantilly. Mai trebuie ştiut că viața lui François Vatel, inspiratul patisier și maestru de ceremonii, a făcut subiectul filmului „Vatel”, apărut în anul 2000, peliculă care a fost nominalizată și la premiile Oscar.

Smântâna îndulcită care se găsește tub fiind expulzată de presiunea din recipient se amestecă cu aerul și se formează frișca. Frișca din spray nu are o rezistență mărită în timp, ea devine lichidă într-un interval scurt de timp, jumătate de oră până la o oră, din cauza aceasta este destinată preparatelor care se servesc imediat. Există produse care înlocuiesc frișca bătută încercându-se păstrarea gustului acesteia. Acestea pot fi: frișca vegetală sau prafurile de frișcă. Aceste produse pot fi comercializate sub numele de frișcă dar nu se obțin din smântână ci din: grăsimi vegetale, proteine din lapte, sirop de glucoză, emulgatori, gelatină, arome, acid citric. Aceste produse se pot găsi sub formă de sprayuri sau în plicuri sub formă de pulbere.

