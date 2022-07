Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 7,71% pe an, miercuri.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 7,71% pe an, de la 7,56% pe an în ziua precedentă, un nivel mai mare fiind înregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,81%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7,83% pe an, de la 7,70% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 7,90% pe an, de la 7,77% pe an, marţi.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%. În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

De exemplu, un dezvoltator imobiliar din zona Gorjului, Sector 6, București, se pare că nu mai are posibilități financiare de a termina blocul pentru care deja zeci de oameni au semnat un antrecontract și au dat avans.

Vorbim despre două blocuri, cu 215 apartamente, la gri.

Există aproximativ 1,5 milioane euro avansuri deja încasate care se pot restitui fără penalități, scrie dezvoltatorul în anunțul publicat pe un site de vânzări. Se cesionează firma, eventual și parțial.



Vorbim de o suprafață de 11000 mp utili, 100 locuri parcare demisol și 16000 mp suprateran, plus 3000 mp demisol. Investiția mai are nevoie de încă maximum un milion de euro de la stadiul de predare la gri.

Locuințele se vor preda la gri cu termosistem, instalații, șape, glet, finalizare în aproximativ trei luni, mai scrie dezvoltatorul imobiliar.

Prețul ansamblului - cu cele două blocuri - este 9 milioane de euro.

