Încă o mare companie se retrage din Rusia, deși inițial refuzase să părăsească piața

Inițial, L'Occitane a anunțat că nu se retrage de pe piața rusească. Clienții din vestul Europei au amenințat că vor boicota marca, iar reprezentanții companiei au declarat că menținerea magazinelor deschise ar proteja personalul de posibile „represalii".

Însă, într-o declarație publicată vineri, firma de produse de înfrumusețare a spus că va închide magazinele din cauza „suferinței umane enorme și a escaladării acțiunilor militare din Ucraina".

L'Occitane are 3.085 de magazine în întreaga lume și a avut vânzări de 1,5 miliarde de euro anul trecut.

Mărcile de frumusețe rivale L'Oreal și Estee Lauder se numără printre sutele de companii internaționale care au închis deja magazinele și au încetat vânzările online în Rusia în semn de protest față de război.

Pe lângă implicațiile financiare, închiderea companiilor occidentale din Rusia are și o semnificație simbolică, deoarece acestea și-au sporit prezența în țară după prăbușirea comunismului, în urmă cu 30 de ani, relatează Mediafax.

Lovitură și pe piața auto. Toyota și Volkswagen s-au retras deja din Rusia. Ford și Honda nu le mai livrează mașini și nici piese

Potrivit unor estimări preţul vehiculelor a crescut în Rusia cu 40% în luna martie după ce producători auto precum Toyota Motor Corp. sau Volkswagen AG au oprit producţia în Rusia.



În condiţiile în care cumpărătorii se confruntă cu preţuri mai mari şi opţiuni reduse, Guvernul de la Moscova vrea să stimuleze producţia internă. De asemenea, autoturismele importate din Europa şi Japonia ar putea fi înlocuite cu modele chineze şi indiene, susţine Anton Shaparin, vicepreşedinte la National Automobile Union.



"Mulţi oameni spun că tovarăşii noştri chinezi nu vor abandona piaţa noastră. Desigur că nu o vor face, o vor mulge până la ultima rublă", spune Anton Shaparin, menţionând faptul că preţul automobilelor marca Haval pe care constructorul chinez Great Wall Motor Co. le asamblează în Rusia a crescut cu 50% de la invadarea Ucrainei.



În contrast, producători precum Ford Motor Co. sau Honda Motor Co. nu mai livrează automobile sau componente către Rusia. La rândul său, grupul francez Renault SA a suspendat operaţiunile pe a doua cea mai importantă piaţă a sa. Dependenţa mare a constructorilor ruşi de componentele importate a dus la majorări de preţuri semnificative. De exemplu, AvtoVaz, cel mai mare constructor auto din Rusia, a majorat preţurile de trei ori în acest an.



În condiţiile în care noi autoturisme sunt greu de găsit în Rusia iar inflaţia crescută riscă să le afecteze economiile, unii ruşi s-au îndreptat spre pieţele vecine care au mai rămas deschise pentru ei. De exemplu, la reprezentanţa auto Autodom din oraşul Kostanay din Kazahstan, amplasat la 180 de kilometri sud de graniţa cu Rusia, clienţii ruşi au fost responsabili pentru aproape 10% din vânzări, faţă de doar 1% anterior, a dezvăluit directorul de vânzări Yevgeniy Biber.

