În Alaska se decide în aceste zile dacă România va avea o mare problemă timp de un secol de acum. Chirieac se teme de un „eșec răsunător” al triunghiului Trump - Putin - Zelenski

Pe data de 15 august 2025, în statul american Alaska, președintele Donald Trump va avea o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin. E prima oară când Putin pune piciorul pe „pământ american”, din 2015 încoace, când s-a adresat la New York, Adunării Generale a ONU. Subiectul discuției care va urma între Trump și Putin va fi „războiul din Ucraina”, iar marea întrebare e dacă va participa sau nu și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Într-o intervenție telefonică la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o serie de analize privind posibila participare a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, precum și implicațiile geopolitice pentru România.

„Din capul locului o eventuală participare a președintelui Volodimir Zelenski la summitul dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin ar avea mai multe șanse de succes. Fiindcă nu se poate face o înțelegere între SUA și Rusia fără ca Ucraina lui Zelenski să nu fie de acord”, spune Chirieac.

Există însă riscuri pe care le implică o astfel de întâlnire, ținând cont de poziția fermă a liderului ucrainean. O poziție de înțeles în contextul crimelor de război fără precedent în Europa în ultimii 80 de ani pe care Federația Rusă, sub conducerea lui Putin, le-a săvârșit în Ucraina.

„Pe de altă parte cunoscând poziția intransigentă a lui Zelenski, altminteri justificată căci țara sa a fost cotropită de Federația Rusă, există riscul unui eșec răsunător acolo. Nu știm cum va reacționa Zelenski în fața criminalului Putin. Să nu uităm că Vladimir Putin e cel care a sfârtecat Ucraina și a provocat moartea sau rănirea a aproape 1 milion de ucraineni și un exod a circa 10-15 milioane de ucraineni peste tot în lume. Avem de a face cu o crimă împotriva umanității”, spune Chirieac.

„Trump l-a invitat pe Putin în Alaska. Probabil că altă soluție nu există pentru a se pune capăt măcelului. De ce Alaska? Căci e o fostă parte a Imperiului Țarist vândută în secolul XIX către SUA. Pe de altă parte Putin e urmărit de Tribunalul Penal Internațional. Dar nici SUA și nici Rusia nu recunosc deciziile Tribunalului Penal Internațional. Deci întâlnirea din SUA nu încalcă nicio lege internațională”, amintește analistul.

Bogdan Chirieac a atras atenția asupra implicațiilor directe pentru securitatea României în contextul conflictului din Ucraina. Și riscul uriaș ca Rusia să devină o mare problemă pentru România, în următorii 100 de ani.

„O să fiu subiectiv pentru țara noastră. Dacă Rusia e oprită acolo unde se află acum, România va fi mai în siguranță. Dacă Rusia ar cuceri Odesa și ar ajunge la Gurile Dunării vom avea o problemă vreme de un secol de acum încolo”, a conchis Chirieac.

