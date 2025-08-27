Data actualizării: | Data publicării:

lie Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu agenția de rating Moody’s pe tema crizei bugetare

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Foto: Guvernul României
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor de evaluare pe care instituția le realizează periodic în România. Potrivit Guvernului, discuțiile s-au concentrat pe starea actuală a finanțelor publice, strategiile guvernamentale pentru redresare și contextul regional în care se află țara noastră.

În cadrul întrevederii, premierul a subliniat că România se confruntă cu o criză bugetară care necesită un răspuns coordonat și bine calibrat. „România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice”, a declarat Ilie Bolojan. Șeful Executivului a adăugat că planul de reformă va include și alte acțiuni menite să corecteze dezechilibrele actuale și să asigure o utilizare mai eficientă a resurselor.

Întâlnirea a oferit, totodată, prilejul unei analize privind rolul României în contextul geopolitic actual, relația cu Uniunea Europeană, nivelul alocărilor pentru apărare și provocările generate de mediul internațional. Potrivit Guvernului, aceste aspecte rămân prioritare în relația cu partenerii externi și au o pondere importantă în evaluările agențiilor de rating.

La discuții au participat, alături de premier, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei Statului Român.

„Guvernul României va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității țării în fața partenerilor și investitorilor internaționali”, se arată în comunicat.

27 aug 2025, 16:51
