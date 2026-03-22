Haine care ar trebui păstrate mereu pe umeraș. Greșeala pe care ai făcut-o până acum
Data publicării: 21:51 22 Mar 2026

Haine care ar trebui păstrate mereu pe umeraș. Greșeala pe care ai făcut-o până acum
Autor: Giorgi Ichim

haine-umeras haine umeras - Foto: Freepik @luis_molinero

Umeraș sau sertar? Cum se depozitează corect hainele, ca să arate mai bine și să ocupe mai puțin spațiu.

Felul în care sunt păstrate hainele în dulap poate face diferența nu doar în privința aspectului lor, ci și a spațiului disponibil. Unele piese au nevoie de umeraș pentru a-și păstra forma și pentru a evita cutele, în timp ce altele sunt mai bine protejate atunci când sunt împăturite și puse în sertar.

Cum alegi corect între umeraș și împăturire

Depozitarea corectă a hainelor ajută la păstrarea aspectului lor și la economisirea spațiului din dulap. În practică, regula de bază este simplă: materialele delicate și piesele care se șifonează ușor sunt mai potrivite pentru umeraș, în timp ce hainele groase sau cele care se pot întinde mai ușor sunt mai bine păstrate împăturite.

Haine care ar trebui păstrate mereu pe umeraș

Există câteva categorii de piese vestimentare care, potrivit specialiștilor în organizare, ar trebui să stea întotdeauna pe umeraș.

Materialele fluide

Orice haină realizată din materiale fluide, precum mătasea, chiffonul sau alte țesături ușoare, ar trebui atârnată. În această categorie intră frecvent rochiile și bluzele.

Aceste materiale își păstrează mai bine forma dacă sunt ținute vertical. În plus, umerașul ajută la prevenirea șifonării și la menținerea unui aspect îngrijit. Pentru astfel de piese sunt recomandate umerașele din catifea, mai ales dacă sunt identice, pentru un aspect ordonat și pentru a preveni alunecarea hainelor.

Hainele din in

Inul este cunoscut pentru faptul că se șifonează foarte ușor. Tocmai de aceea, piesele din acest material sunt mai bine păstrate pe umeraș.

Depozitarea verticală ajută la evitarea cutelor inutile, iar hainele din in au, oricum, de multe ori nevoie de călcare pentru a arăta cât mai bine.

Pantalonii

Jeansii nu au neapărat nevoie să fie păstrați în dulap pe umeraș, dar ceilalți pantaloni ar trebui, în general, atârnați. Este cazul pantalonilor eleganți sau al celor casual, care se pot șifona mai ușor dacă sunt împăturiți.

Aceștia pot fi puși pe umeraș fie pe lungime, fie îndoiți peste bară.

Bluzele

Bluzele care trebuie să rămână netede și fără cute mari ar trebui ținute pe umeraș. Astfel, sunt evitate șifonările deranjante, iar piesele rămân gata de purtat mai ușor.

Jachetele

Jachetele, indiferent de tip, sunt considerate prea voluminoase pentru a fi împăturite și puse într-un sertar. Fie că este vorba despre sacouri, jachete din denim sau haine de exterior, acestea ar trebui păstrate pe umeraș.

Pe lângă faptul că se pot șifona, ocupă și foarte mult spațiu dacă sunt depozitate în sertare sau pe rafturi.

Majoritatea rochiilor

Cele mai multe rochii ar trebui, de asemenea, ținute pe umeraș. Există însă și o excepție importantă: rochiile groase, inclusiv cele tip pulover.

Acestea se pot întinde dacă sunt atârnate, motiv pentru care este mai bine să fie împăturite.

Haine care ar trebui împăturite întotdeauna

La polul opus, există și haine care sunt mai bine protejate atunci când sunt păstrate în sertar sau pe raft, nu pe umeraș.

Puloverele groase

Puloverele foarte groase ar trebui împăturite. Motivul este dublu: își păstrează mai bine structura și ocupă mai puțin spațiu.

Există tehnici prin care un pulover poate fi așezat pe umeraș fără să rămână urme, dar acestea nu sunt întotdeauna intuitive. În plus, un pulover gros poate ocupa în dulap spațiul necesar pentru mai multe bluze.

Hainele sport

Pantalonii de yoga, topurile de antrenament și, în general, hainele sport sunt mai potrivite pentru sertar decât pentru umeraș.

Acest tip de îmbrăcăminte se poate deforma sau întinde dacă este păstrat atârnat.

Pantalonii scurți

Pantalonii scurți nu trebuie neapărat împăturiți dintr-o regulă strictă, dar, în practică, nu există un motiv real pentru a fi puși pe umeraș. Din acest motiv, este mai logic să fie împăturiți și depozitați în sertar sau pe raft.

Haine care ar trebui păstrate mereu pe umeraș. Greșeala pe care ai făcut-o până acum
