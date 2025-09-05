Data actualizării: | Data publicării:

Guvernul dă startul reorganizării Romsilva. Măsura este jalon în PNRR

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii privind Codul Silvic şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, creând astfel temeiul legal pentru reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) Romsilva, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

"Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României. Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva", se arată într-o informare a Guvernului.

Practic, OUG adoptată vineri modifică art. 32 alin. (2) din Legea nr. 331/2024 privind Codul Silvic şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare. Potrivit formei actuale a articolului 32, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, "la propunerea Autorităţii, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Romsilva", care se publică în Monitorul Oficial.

Conform Codului silvic, autoritatea publică centrală pentru silvicultură se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control.

Proiectul a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Executivului, însă nu a fost adoptat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că la baza deciziei de amânare s-au aflat motive legate de avizarea acestuia.

Reorganizarea Romsilva vizează regionalizarea direcţiilor silvice. În prezent există 41 de direcţii silvice, câte una la nivelul fiecărui judeţ, însă proiectul de Guvern prevede 12 direcţii silvice.

"Asta înseamnă o scădere de aproape 70% din numărul de direcţii silvice. Este o scădere necesară, inclusiv pentru eficientizarea activităţii Romsilva. Nu există o nevoie reală pentru 41 de direcţii. Este nevoie de, inclusiv, o eficientizare. Prea mult aparat administrativ care funcţionează pentru fiecare direcţie", a spus ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la momentul prezentării proiectului de reorganizare a Romsilva, respectiv 4 august.

Totodată, este preconizată o scădere cu 90% a numărului de directori, în condiţiile în care fiecare direcţie silvică regională va avea un singur director. În prezent la nivelul fiecărei direcţii există doi-patru directori.

Reducerea numărului de directori va permite o economie de 19 milioane de lei, bani care urmează să fie utilizaţi de Romsilva pentru administrarea pădurilor.

Proiectul şi măsuri de eficientizare financiară. Mai exact, vor fi separate următoarele activităţi: administrarea pădurilor, exploatarea lor, întreţinerea drumurilor şi valorificarea produselor lemnoase.

În plus, proiectul de act normativ urmează să conţină şi indicatori de performanţă financiari, iar directorii şi şefii de ocoale vor avea criterii minimale de performanţă. Printre acestea vor figura: numărul orelor de formare, numărul activităţilor de instruire urmate, suprafeţele din fondul forestier acoperite de mijloace de supraveghere video, identificarea arborilor remarcabili, identificarea insulelor de îmbătrânire. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova
05 sep 2025, 14:18
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor
05 sep 2025, 14:07
Guvernul dă startul reorganizării Romsilva. Măsura este jalon în PNRR
05 sep 2025, 12:16
Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei
04 sep 2025, 21:50
Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”
04 sep 2025, 21:33
Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat
04 sep 2025, 19:43
ParintiSiPitici.ro
„Cine nu se vaccinează va fi izolat în miile de containere care au umplut școlile din România!” Fake news-ul despre o nouă pandemie a „invadat” rețelele sociale
05 sep 2025, 10:49
Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență
04 sep 2025, 19:07
Eșec major al lui Țoiu în UE: România nu a obținut nici măcar un loc în SEAE. ”Ar fi trebuit să fim foarte apreciați, dar...”
04 sep 2025, 16:36
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
04 sep 2025, 22:14
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
04 sep 2025, 13:43
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
04 sep 2025, 15:18
Dezvăluire chiar din Parlamentul European: „Ajutor militar pentru Ucraina, în spatele ușilor închise de la Bruxelles”
04 sep 2025, 08:06
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
03 sep 2025, 22:41
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
03 sep 2025, 21:26
Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!
03 sep 2025, 22:24
AUR a depus moțiunile de cenzură/ Ședință în Parlament ACUM
03 sep 2025, 20:57
Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?
03 sep 2025, 21:48
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
03 sep 2025, 19:47
Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele
03 sep 2025, 19:44
Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru
03 sep 2025, 20:06
Suma care s-ar economisi anual prin concedierile din administraţia publică, anunțată de Ilie Bolojan
03 sep 2025, 18:21
Reacția premierului Bolojan, după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin
03 sep 2025, 16:19
Nicușor Dan, reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au mers în Beijing
03 sep 2025, 13:42
Nicușor Dan: Coaliția asta funcționează bine
03 sep 2025, 13:49
Năstase și Dăncilă, în China. Fota: Trebuie să fim înțelepți, nu isterici
03 sep 2025, 13:31
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
03 sep 2025, 13:05
Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei
03 sep 2025, 12:27
Lasconi, către Nicușor Dan: Opriți-l pe Bolojan! Dacă nu veți face asta, sunteți o noptieră
03 sep 2025, 12:00
Țoiu, supărată pe Năstase și Dăncilă. Analist, mesaj pentru apostolii izolării Chinei după celebra poza cu foștii premieri
03 sep 2025, 11:38
MAE, reacție după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un
03 sep 2025, 10:57
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
02 sep 2025, 22:57
Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?
02 sep 2025, 22:24
Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni
02 sep 2025, 21:39
Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur
02 sep 2025, 20:55
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
02 sep 2025, 19:35
Premierul, termen limită pentru primari
02 sep 2025, 17:23
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
02 sep 2025, 13:25
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
02 sep 2025, 11:12
Bolojan, despre zvonurile demisiei. Când s-ar pune problema plecării din funcție
02 sep 2025, 11:06
Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video
02 sep 2025, 10:47
Liniile roșii peste care PSD nu a trecut: Trebuie să ne asigurăm că suntem alături de români, nu împotriva lor
02 sep 2025, 10:15
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
Ilie Bolojan își asumă Pachetul 2 de măsuri: Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii
01 sep 2025, 19:35
Bujduveanu retrage avizul pentru protestul din București: "Capitala nu va deveni scena radicalismului"
01 sep 2025, 19:48
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
01 sep 2025, 18:39
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
01 sep 2025, 18:04
Majorarea TVA nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție: Sorin Grindeanu exclude acest scenariu
01 sep 2025, 18:01
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța. UPDATE: Principalele declarații făcute de cei doi
01 sep 2025, 17:51
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
01 sep 2025, 21:01
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
01 sep 2025, 16:20
Cele mai noi știri
acum un minut
Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București
acum 25 de minute
Trump spune că India și Rusia par „pierdute” în fața Chinei „adânci și întunecate”
acum 36 de minute
Trump, flatat din nou de ruși. Cum l-a numit Dmitri Peskov pe președintele SUA
acum 36 de minute
Tesla îi va acorda lui Musk o sumă fără precedent de 1.000 de miliarde de dolari
acum 45 de minute
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
acum 48 de minute
Franța, în pragul blocajului total: Provocări pentru Emmanuel Macron, între susținerea Ucrainei și grija față de cetățeni
acum 1 ora 27 minute
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
acum 1 ora 57 minute
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
Cele mai citite știri
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
acum 4 ore 15 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel