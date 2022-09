Google Workspace pentru afaceri: Cinci motive pentru care ar trebui să alegi acest serviciu!

Cu numeroase servicii individuale de la diferiți provideri și suite dedicate productivității la birou, alegerea unui serviciu potrivit pentru compania ta poate fi o adevărată provocare.

Cu ecosistemul integrat de aplicații Google Workspace de la Google, poți acoperi toate nevoile echipei tale cu un singur abonament flexibil. Iar dacă ai nevoie să te convingi singur de suita de aplicații, poți merge pe mâna unui partener oficial Google și pe o variantă de testare gratuită de 30 de zile.

Ce este Google Workspace și ce servicii include?

Google Workspace este o suită de aplicații și servicii cloud, construite în jurul aplicației Gmail. Suita include conturi de email de afaceri cu domeniul propriul companiei tale, un calendar integrat cu aplicații de mesagerie și videoconferințe, procesatoare de text, foi de calcul sau prezentări, precum și o aplicație de chestionare și spațiu de stocare.

Dacă nu ești convins dacă organizația ta are nevoie de o suită software precum Google Workspace, descoperă cinci motive care să te ajute să iei această decizie.

Adrese de email pentru companii

O adresă de email profesionistă este echivalentul unei cărți de vizită în spațiul virtual. Comunică cu clienții și angajații tăi prin intermediul unei adrese de email cu extensia companiei tale cu ajutorul email-ului Google Workspace.

Mai departe, cu Workspace, fiecare cont din companie va beneficia de propriul Gmail Google Workspace, însă nu neapărat o singură adresă. Astfel, poți descoperi puterea adreselor alternative de email, numite și aliasuri. Cu ele, vei putea grupa adresele diferitelor departamentele din companie pentru mai mulți utilizatorii. De asemenea, cu Workspace vei putea înființa adrese pentru corespondența de grup, care redirecționează mesageria unui departament către toți membrii acestuia.

Spațiu amplu de stocare pentru întreaga companie

Google Drive este soluția de stocare în cloud unde se încarcă automat toate fișierele create și distribuite între aplicațiile parte din suita Google Workspace.

Un cont Drive reprezintă spațiu personal de stocare pentru toate notițele și documentele unui utilizator. Suplimentar acestui Drive personal, compania ta are la dispoziție și un spațiu distribuit în care toți utilizatorii pot încărca și împărtăși materiale de interes general, sub numele Shared Drives.

Poți accesa spațiul individual de stocare Drive, cât și cel distribuit, făcând un upgrade la una dintre soluțiile de business ale suitei: Google Workspace Business Starter (30GB spațiu stocare per utilizator), Google Workspace Business Standard (2TB spațiu stocare per utilizator), Google Workspace Business Plus (5TB spațiu de stocare per utilizator) sau Google Business Enterprise (spațiu nelimitat de stocare în cloud).

Funcții avansate de colaborare în interiorul companiei

Aplicații precum Google Docs, Sheets sau Slides sunt create pentru a susține munca colaborativă, în timp real, cu sesiuni de feedback și alte funcții conexe care să ușureze comunicarea în echipă.

Descoperă câteva dintre beneficiile lucrului în timp real cu Workspace:

Poți vizualiza în timp real care utilizatori lucrează activ în fișierPoți lăsa comentarii pe marginea documentului, pentru echipă, pentru ca aceasta să revină la sugestiile tale mai târziu și să decidă o acțiune în funcție de acesteaPoți lăsa direct sugestii pentru anumite cuvinte sau fraze fără ca textul original să fie modificatEști informat în timp real, via Gmail, de comentariile și sugestiile lăsate pe un document care îți aparținePoți eticheta direct anumiți colegi tastând ”@” și selectând numele acestora pentru a le lăsa sarcini sau întrebări care îi vizează personalPoți prezenta aceste fișiere direct într-o videoconferință Google Meet cu ajutorul funcției de ”Prezentare”Poți consulta istoricul versiunilor și reveni la anumite variante anterioare ale documentului tău

Variante mobile pentru toate aplicațiile web de creare și editare conținut

În timp ce colaborarea în timp real este foarte importantă pentru companiile mutate în cloud, o prioritate este și accesibilitatea fișierelor de oriunde și oricând, o parte tot mai esențială a birourilor moderne.

Google Docs, Sheets, Slides, Forms sau Sites sunt aplicații Workspace care pot fi deopotrivă accesate de pe dispozitive desktop și mobile. Astfel, nu trebuie să salvezi fișiere sau să instalezi aplicații diferite între cele două tipuri de dispozitive pentru că tot ceea ce lucrezi sau editezi este procesat și sincronizat în cloud. Astfel, un fișier editat acum de pe un laptop este deja disponibil în varianta updatată de pe un dispozitiv mobil.

În plus, dacă doriți să lucrați fără acces la internet, se poate activa sincronizarea offline în meniul fișierului.

Securitate și gestiune sigură a conturilor

Companiile bazate în cloud caută mai mult ca niciodată siguranță și confidențialitate pentru datele gestionate de angajați. Google Workspace îți asigură această protecție suplimentară, furnizând administratorilor instrumente practice pentru a preveni scurgeri de date sau atacuri cibernetice.

Printre aceste practici se numără un atent control asupra parolelor din interiorul companiei, verificare în doi pași la autentificarea utilizatorilor, chei de securitate și servicii Single Sign-On. Suplimentar, administratorii pot gestiona și vizualiza dispozitivele cu acces la datele companiei și pot cripta datele confidențiale cu tehnologii moderne.

Email profesional, spațiu de stocare în cloud, securitate ridicate, acestea sunt doar câteva dintre serviciile care face din Google Workspace o formulă potrivită pentru companii, antreprenori și corporații. Pentru ajutor Google Workspace, te poți baza pe suportul unui partener Google. Organizația ta va avea susținerea unei echipe locale de specialiști cloud, suport în limba locală, o bună înțelegere a pieței și un timp scurt de răspuns pentru orice situație.

