Gabriela Firea: Vot final pentru „European Sport Model”, un raport care apără sportul de comercializare excesivă

Europarlamentarul Gabriela Firea (PSD) a anunțat că, în câteva zile, va avea loc votul final asupra raportului „European Sport Model”, document adoptat pe 17 iulie de Comisia CULT din Parlamentul European, din care face parte.

Raportul urmărește să protejeze sportul european de comercializarea excesivă și de influența proprietarilor străini. Pune accent pe incluziune, transparență și sprijin pentru sportivi. Printre propunerile cheie se numără reguli mai clare la nivelul Uniunii Europene, o redistribuire financiară echitabilă și înființarea unui nou comitet de dialog social pentru sportul profesionist.

„Sportul nu este doar despre rezultate, ci și despre educație, sănătate și coeziune socială. Modelul european pune accent pe șanse egale pentru toți, indiferent de vârstă, gen sau nivel de performanță", a transmis Gabriela Firea.

Ea a mai zis că, în România, sportul de masă rămâne subfinanțat, iar accesul copiilor și tinerilor la infrastructură modernă și antrenori calificați reprezintă o provocare.

„Investițiile în sport trebuie să fie o prioritate, atât pentru formarea campionilor, cât și pentru dezvoltarea unei generații sănătoase și active", a adăugat europarlamentarul.

Iată postarea integrală:

„Vot final, în câteva zile, pentru sportul european, atât de masă, cât şi competițional! Sportul nu este doar despre rezultate, ci și despre educație, sănătate și coeziune socială. Modelul european pune accent pe șanse egale pentru toți, indiferent de vârstă, gen sau nivel de performanță.



Comisia CULT din Parlamentul European, din care fac parte, a adoptat, pe 17 iulie, raportul „European Sport Model”, un document care își propune să apere sportul european de comercializarea excesivă și influența proprietarilor străini și care promovează incluziunea, transparența și sprijinul pentru sportivi.



Printre propunerile cheie se numără reguli mai clare la nivelul UE, o redistribuire financiară mai echitabilă și crearea unui nou comitet de dialog social pentru sportul profesionist.



În România, sportul de masă este încă subfinanțat, iar accesul copiilor și tinerilor la infrastructură modernă și antrenori calificați rămâne o provocare.



Investițiile în sport trebuie să fie o prioritate, atât pentru formarea campionilor, cât și pentru dezvoltarea unei generații sănătoase și active. Atât la nivel central, cât şi local.



Susțin în Parlamentul European proiecte și politici care încurajează accesul egal la sport, sprijinul pentru sportivii români și dezvoltarea infrastructurii sportive la nivel local”.

