Florin Cîțu: Vom susţine orice propunere privind prețurile la energie care îi ajută pe români şi care poate fi susţinută şi de la buget

Liberalii vor sprijini orice propunere care îi ajută pe români şi care poate fi susţinută de la bugetul de stat în ceea ce priveşte costurile energiei, a declarat, vineri, preşedintele PNL, Florin Cîţu, referindu-se la modificarea legii privind plafonarea şi compensarea facturilor, relatează Agerpres.



"Să văd întâi propunerile, deocamdată au fost doar prezentate în presă. Vreau să văd forma finală şi după aceea vom susţine orice propunere care îi ajută pe români şi care poate fi susţinută şi de la bugetul României. (...) Este o lege care a făcut foarte mult, a avansat foarte mult şi a ajutat foarte mulţi români. Dacă poate să fie îmbunătăţită bineînţeles că vom susţine orice îmbunătăţire, dar sunt anumite condiţii: în primul rând să-şi permită bugetul, dar haideţi să le vedem întâi. Nu putem să discutăm despre ceva ce nu avem încă pe masă", a afirmat Cîţu, într-o conferinţă de presă, la sediul PNL.

Marcel Ciolacu, despre o nouă modalitate de compensare a facturilor la energie şi gaze





Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că în coaliţia de guvernare ar trebui găsită o altă modalitate de compensare a facturilor la energie şi gaze, pentru că actuala lege este ineficientă şi nu poate fi pusă în aplicare.



Întrebat, la Antena 3, dacă în coaliţia de guvernare s-a găsit instrumentul potrivit pentru ca românii să facă faţă creşterii preţurilor la energie electrică şi gaz, Ciolacu a spus: "Funcţionăm pe o lege propusă de actualul ministru, din punctul meu de vedere ineficientă, ea neputând fi pusă în aplicare, cea cu plafonarea şi cu compensarea facturilor. Ar trebui cât mai curând să avem o şedinţă de coaliţie şi să venim cu alt act normativ, ori prin ordonanţă, ori facem sesiune extraordinară la Parlament, şi venim cu el, atât în privinţa persoanelor fizice, cât şi a companiilor româneşti, fiindcă ele nu mai sunt competitive la aceste preţuri. Totul este în lanţ, pentru că nemaiavând producţie, nu mai ai export, nu mai ai venituri, se ajunge la şomaj. Ce mă bucur este faptul că am reuşit să introducem de la început acel pachet social care are o destinaţie de aproape 10 milioane de români şi am anticipat într-un fel ce se va întâmpla în luna ianuarie".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News