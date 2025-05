UPDATE: Dominic Fritz (USR): Dacă tot avem un preşedinte matematician, trebuie să vedem realitatea matematică / Replica PSD

Dominic Fritz s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, marţi, la Senat.



Întrebat despre o eventuală condiţie a PSD ca USR să nu fie parte a viitorului guvern, Fritz a răspuns: "Noi nu ne agăţăm de posturi. Pentru noi e important ca agenda de reforme enunţată de domnul preşedinte, ieri, în Parlament, în speech-ul lui de inaugurare, ca această agendă să fie implementată. Noi o să votăm orice lege în Parlament, din orice poziţie care implementează această agendă, împărtăşim viziunea lui şi asta vom face".



Liderul USR a vorbit despre restabilirea încrederii cetăţenilor în funcţionarea statului.



"A fost o vizită de curtoazie, acum că s-a întors de la interimatul la Cotroceni. Bineînţeles că am vorbit despre ceea ce urmează. Amândoi vrem ca acest guvern să fie format cu multă încredere între parteneri şi trebuie să construim această încredere. La rândul lui, acest guvern va trebui să restabilească încrederea cetăţenilor în funcţionarea statului Asta înseamnă că trebuie să reducem din cheltuielile statului, să transformăm instituţiile statului să funcţioneze în favoarea cetăţenilor şi să declanşăm potenţialul sectorului privat din România", a spus Fritz după întâlnirea cu preşedintele Senatului, Ilie Bolojan.



El a menţionat că marţi a avut şi o întâlnire cu toţi parlamentarii din USR.



"În echipe de lucru pregătim aceste propuneri de măsuri, care se nasc şi din discursul de ieri al preşedintelui. Viziunea lui este viziunea noastră şi acum a trebuit să intrăm într-o negociere cu celelalte partide cum punem această viziune în practică. Acest proces va dura, a spus-o şi domnul preşedinte, nu este ceva ce se va face în câteva zile. Trebuie să facem lucrurile temeinic, pentru că România merită un guvern stabil. (...) Noi ne dorim ca Ilie Bolojan să fie premierul României. Este şi propunerea şi dorinţa domnului preşedinte şi eu sunt încrezător că vom putea să ajungem în aceste negocieri la astfel de rezultat. Noi ne luptăm pentru viziunea preşedintelui Dan şi vom face asta cu toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie ca partid parlamentar", a declarat Dominic Fritz.



Despre varianta unui guvern minoritar, Fritz a spus: "Conţinutul guvernului sau conţinutul programului este ceea ce contează, nu forma este primul lucru la care ne gândim. (...) Dar dacă tot avem un preşedinte matematician, realitatea matematică arată că fără PSD nu pot trece aceste reforme importante prin Parlament".



Potrivit lui Dominic Fritz, este momentul ca "toate partidele să vină la masa negocierilor cu dorinţă sinceră de a scoate România din criză".



"Cu siguranţă, ce nu putem să facem este să finanţăm în continuare o treime din bugetul ţării pe datorii şi asta înseamnă că de fapt copiii noştri şi nepoţii noştri vor trebui să plătească pentru aceste cheltuieli. Şi va trebui să vedem exact cum reuşim să cheltuim doar banii pe care îi avem sau măcar care sunt responsabili să fie împrumutaţi din pieţe financiare, fără dobânzi uriaşe şi fără să intrăm în incapacitate de plată. Eu nu cred că acum este momentul în care fiecare trebuie să intre în negocieri cu tot felul de linii roşii. Acum este momentul în care toate partidele trebuie să vină la masa negocierilor cu o dorinţă sinceră de a scoate România din criză", a adăugat Fritz.



Referitor la o posibilă majorare de taxe şi de impozite, Fritz a spus: "Nu credem că majorarea taxelor este o soluţie. Sunt încrezător că vom găsi soluţii prin care să putem să echilibrăm bugetul. (...) Statul, momentan, este supraponderat, faptul că sunt oameni cinstiţi care muncesc în această ţară, care deja contribuie mult şi care văd că statul în acelaşi timp îşi permite tot felul de luxuri..., asta e ceva ce trebuie să punem pe masă şi asta e ceva ce a spus şi domnul preşedinte".

Partidul Social Democrat nu este în momentul în care discută despre oameni şi funcţii în guvern, dar este partidul care crede că reprezentarea parlamentară pe care o are din votul cetăţenilor trebuie să se regăsească echitabil şi într-o eventuală guvernare, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al partidului, Florin Manole.



El a precizat că la discuţiile care vor avea loc miercuri la Cotroceni se va vorbi despre proiecte, opinii, viziunea fiecăruia dintre partide şi opinia preşedintelui Nicuşor Dan.



Întrebat dacă PSD va propune o variantă de premier sau va cere să aibă premier în viitorul guvern, el a spus: "Suntem departe de acel moment".



"Suntem, aşa cum am spus, în momentul în care n-am discutat încă lucruri de bază ca să ajungem la nume proprii de oameni, de funcţii sau de ministere", a mai spus Manole, la Senat.



El a menţionat că PSD are linii roşii în aceste discuţii.



"Una este referitoare la investiţii. Investiţiile înseamnă mult mai mult decât 'Anghel Saligny', înseamnă şi acel program, dar înseamnă şi investiţii în fonduri europene, nu doar din fonduri naţionale. Ele au chip şi sens, de la autostrăzi până la dispensare în mediul rural. Şi da, credem că e important, dar nu credem că e important pentru că asta este o opinie ideologică, ci pentru că este principalul mod prin care un guvern poate să intervină pozitiv în economie - investiţiile publice. Şi este important şi necesar să continue. Doi la mână: veniturile populaţiei. Protejarea veniturilor populaţiei şi a puterii de cumpărare este o temă absolut legitimă, pentru că nu putem să vorbim despre o ţară prosperă în care oamenii au probleme economice majore", a adăugat acesta.



Despre poziţia PSD pentru reducerea deficitului bugetar, el a arătat că nu a auzit niciun partid dintre cele democratice care să se fi exprimat în legătură cu necesitatea creşterii taxelor, deocamdată.



"Soluţiile se vor degaja după discuţii. O parte din deficit este ceva ce nu se va mai regăsi peste un an, doi, trei, pentru că nu o să construim de trei ori Autostrada Moldovei, de exemplu, şi multe alte proiecte de investiţii care nu vor fi recurente. (...) Nu aşteptaţi să vă spun acum care vor fi măsurile cele mai importante pentru reducerea deficitului, care vor fi agreate şi negociate începând de mâine", a explicat Florin Manole.



Potrivit acestuia, "impozitarea progresivă este o temă legitimă a social-democraţiei", există în mai multe ţări ale UE şi nu ar fi nimic special dacă se întâmplă.



El a mai spus că liderii judeţeni ai PSD doresc ca investiţiile locale să continue, menţionând că acest lucru nu înseamnă neapărat intrarea la guvernare.



"Partidul Social Democrat nu este în momentul în care discută despre oameni şi funcţii, dar este partidul care crede că reprezentarea parlamentară pe care o are din votul cetăţenilor trebuie să se regăsească echitabil şi într-o eventuală guvernare. E normal asta, e democratic asta şi cred că fiecare dintre cetăţenii care a votat cu PSD, PNL sau USR vrea să simtă că votul lor este respectat", a evidenţiat Manole, întrebat dacă PSD şi-ar dori funcţia de premier în viitorul guvern.



USR şi PNL au anunţat că îl sprijină pe Ilie Bolojan ca premier, context în care Florin Manole a replicat că înainte sunt multe lucruri de stabilit.



"Încă nu ştim dacă ce ne apropie este mai important decât ce ne desparte ca să ajungem să discutăm despre oameni. Sunt foarte multe de stabilit înainte şi ele nu sunt deloc nesemnificative, ba chiar sunt cele mai importante lucruri. Cred că mai importante decât numele proprii sunt acum măsurile pe care agreăm să le luăm împreună, pentru că degeaba ai un nume propriu, oricare ar fi el, dacă în spatele său nu va sta un acord care se traduce într-o majoritate parlamentară care să voteze. Deci, suntem departe de nume proprii", a mai spus el.



Întrebat în legătură cu faptul că preşedintele Nicuşor Dan spune că şi-ar dori un guvern cu o majoritate largă şi dacă PSD doreşte acelaşi lucru, Manole a precizat: "PSD îşi doreşte să găsească consensul şi, în funcţie de asta, să vedem dacă avem o majoritate".

