Expoziția Arcontemporan, la Arcul de Triumf, pe durata verii

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public – MONUMENT for, anunță deschiderea expoziției Arcontemporan ce va anima Arcul de Triumf pe durata verii. Expoziția deschide seria de evenimente ce marchează aniversarea a 100 de ani de la prima inaugurare a celui mai important monument de for public din Capitală, omagiată în toamna acestui an.