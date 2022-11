Este vestea momentului despre ENEL! ”Au recunoscut... Este prima și singura companie”: Felicitări!

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: Climate Action 100+ a recunoscut alinierea completă a companiei Enel la indicele de referință Climate Action 100+ Net Zero, care definește indicatorii cheie de succes pentru alinierea companiilor la un viitor cu zero emisii și la obiectivele Acordului de la Paris, arată un comunicat de presă al ENEL.

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: ”Investitorii instituționali abrdn, National Trust și Robeco, care alături de Enel sunt implicați în inițiativa Climate Action 100+, au recunoscut Enel ca fiind prima și singura companie care s-a aliniat pe deplin la indicele de referință al companiei Climate Action 100+ Net Zero. Climate Action 100+ este o inițiativă condusă de investitori, compusă din aproximativ 700 de investitori la nivel global și responsabilă pentru mai mult de 68 de trilioane de dolari în active aflate în administrare, care își propune să se asigure că firmele care emit cele mai multe gaze cu efect de seră din lume iau măsuri cu privire la schimbările climatice.

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: În martie 2021, Climate Action 100+ a lansat indicele de referință Net Zero, care include indicatorii-cheie definitorii ai succesului pentru alinierea companiilor la un viitor cu emisii nete zero și la obiectivele Acordului de la Paris. Indicele de referință este fundamentul pentru investitorii care interacționează cu companiile de interes prin intermediul Climate Action 100+, deoarece solicită informații solide și comparabile cu privire la modul în care companiile își realiniază strategiile și operațiunile de afaceri cu obiectivele Acordului de la Paris.

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: Îndeplinirea criteriilor care stau la baza indicelui de referință reprezintă o etapă semnificativă atât pentru Enel, cât și pentru investitorii principali, reflectând valoarea dialogului dintre corporații și investitori. Enel s-a angajat să parcurgă procesul de decarbonizare în conformitate cu o traiectorie de 1,5 °C și își propune să atingă un nivel net al emisiilor egal cu zero până în 2040. Strategia de decarbonizare a companiei constă în trecerea la generarea și stocarea energiei din surse regenerabile, eliminarea treptată a producției de energie pe bază de cărbune până în 2027 și a gazelor naturale, atât în ceea ce privește producția de energie electrică, cât și în vânzările către clienți, până în 2040.

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: ”Este o mare realizare pentru Enel și vine ca o recunoaștere a eforturilor companiei de a furniza informații legate de climă care sunt pe deplin aliniate la așteptările investitorilor noștri”, a declarat Francesco Starace, CEO și director general Enel. ”Este, de asemenea, dovada că o strategie clară legată de climă și un dialog constructiv între companii și acționari pot duce la progrese semnificative în direcția atingerii angajamentelor Net Zero în conformitate cu Acordul de la Paris. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm cooperarea cu Climate Action 100+ și sperăm că reușita Enel va încuraja alte companii să își intensifice eforturile în lupta împotriva schimbărilor climatice” a continuat acesta.

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: Carola van Lamoen, Director Sustainable Investing la Robeco, a declarat: "Felicităm Enel pentru îndeplinirea tuturor criteriilor Net Zero și pentru că și-a demonstrat poziția de lider prin obiectivele și strategia sa în domeniul climei. Aceasta este o mare realizare a angajamentului nostru de lungă durată cu Enel, care a început în 2018 în cadrul inițiativei Climate Action 100+. Enel a fost foarte receptiv față de preocupările și feedback-ul nostru pe tot parcursul dialogului. An de an, am salutat noi măsuri luate în conformitate cu observațiile noastre, inclusiv în ceea ce privește accelerarea termenelor sale de eliminare treptată a cărbunelui, adoptarea obiectivelor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon aliniate la un scenariu de 1,5°C pentru toate emisiile semnificative, revizuirea alinierii participării sale la parteneriatele comerciale la obiectivele Acordului de la Paris și îmbunătățirea informațiilor financiare legate de climă. Încurajăm Enel să își alinieze în continuare acțiunile și informațiile privind schimbările climatice, în conformitate cu așteptările în continuă evoluție ale investitorilor. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm dialogul cu Enel în vederea unui viitor cu zero emisii nete".

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: Alice Bordini Staden, membru al Comitetului de Investiții, Stewardship Lead la National Trust, spune: "Aceasta este o realizare foarte importantă pentru Enel, National Trust și ceilalți investitori implicați. Alinierea la indicele de referință net zero al Climate Action 100+ și la toți indicatorii săi de strategie, obiective și indicatori de guvernanță reprezintă o etapă de referință pentru responsabilitatea corporativă și practicile de guvernanță. Acesta arată că implicarea și colaborarea reprezintă un instrument de impact pentru a permite progresul către decarbonizare în lumea reală și pentru a proteja sănătatea planetei noastre pe termen lung. Suntem mândri de Enel și de poziția sa de lider în sectorul utilităților. Vom continua să ne angajăm pentru a crește ambiția și standardele atât pentru sector, cât și pentru întregul sistem economic."

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: Kathleen Dewandeleer, Senior Sustainability Manager la abrdn, a declarat: "Alinierea la 1,5 grade și angajarea la eliminarea treptată a cărbunelui până în 2027 sunt repere importante pentru Enel în călătoria către Net Zero până în 2040. Considerăm că Enel este un lider pentru tranziția energetică și apreciem angajamentul său continuu și deschis față de părțile interesate în ceea ce privește tranziția energetică. Ne bucurăm că Enel a ales să își alinieze îndeaproape angajamentul față de decarbonizare cu indicele de referință Net Zero al Climate Action100+. "

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: Enel, care sărbătorește anul acesta 60 de ani de la înființare, este o companie energetică multinațională și un lider integrat pe piețele globale de electricitate și energie din surse regenerabile.

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: La nivel global, Enel este cea mai mare companie privată producătoare de energie regenerabilă, cel mai important operator de rețea în funcție de numărul de utilizatori finali și cel mai mare operator de retail în funcție de baza de clienți. Grupul este liderul mondial în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie (demand response) și cea mai mare companie de utilități din Europa după EBITDA din activități curente [1].

Enel activează în peste 30 de țări din lume, producând energie cu o capacitate totală de circa 92 GW.

ENEL, Climate Action 100+ Net Zero: Enel Grids, linia globală de afaceri a Grupului, dedicată managementului serviciului de distribuție a energiei electrice la nivel mondial, distribuie electricitate printr-o rețea de peste 2,3 milioane de kilometri, pentru peste 75 de milioane de utilizatori finali. Grupul furnizează energie pentru aproximativ 70 de milioane de locuințe și firme. Divizia de energii regenerabile a Enel, Enel Green Power, are o capacitate totală de peste 55 GW și un mix de producție care include energie eoliană, solară, geotermală și hidroelectrică, precum și instalații de stocare a energiei regenerabile în Europa, America, Africa, Asia și Oceania. Enel X Global Retail, divizia globală de afaceri a Enel dedicată serviciilor energetice avansate, are o capacitate totală de circa 7,9 GW în servicii de echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie și a instalat 62 MW în capacități de stocare behind-the-meter. La rândul ei, Enel X Way este noua divizie a Grupului, dedicată sectorului mobilității electrice, care gestionează global aproximativ 380.000 de puncte de încărcare, publice și private, a mașinilor electrice, atât în mod direct, cât și prin acorduri de interoperabilitate” arată comunicatul de presă Enel.

[1] Poziția de lider a Enel în diferite categorii este definită prin comparație cu datele estimate pentru anul 2021 ale concurenților. Operatorii publici nu sunt incluși.

