Este 13 noiembrie, deci, să fim mai buni! Azi sunt marcate bunătatea și muzica metal simfonică

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua mondială a bunătăţii



Ziua mondială a bunătăţii (#WorldKindnessDay) a apărut după ce mai multe organizaţii umanitare s-au reunit la 13 noiembrie 1997 pentru a lansa aşa-numita "Declaraţie de Bunătate" ("Declaration of Kindness"), scrie Agerpres. În spiritul activităţii acestor organizaţii, cu ocazia acestei zile, fiecare dintre noi suntem chemaţi să facem o mică donaţie, fie că este una de natură financiară, fie că donăm cărţi, alimente, haine sau jucării organizaţiilor care se ocupă de cei defavorizaţi din societate.



Naşterea acestei sărbători este legată de organizaţia World Kindness Movement (WKM). Deşi această organizaţie a fost înregistrată oficial ca ONG în Elveţia abia în 2019, ea exista înainte sub forma unei platforme internaţionale cu participarea mai multor asociaţii şi organizaţii care s-au întrunit la Convenţia din 1997, desfăşurată la Tokyo, punând bazele acestei sărbători. La această conferinţă au participat asociaţii şi organizaţii din mai multe ţări, printre care Thailanda, Marea Britanie, Australia şi Statele Unite ale Americii.



În declaraţia scrisă privind alinierea mai multor organizaţii sub umbrela WKM se precizează că aceste asociaţii "s-au unit pentru a construi o lume mai bună şi cu mai multă compasiune". În acest scop, în 1998, WKM a lansat prima ediţie a Zilei Mondiale a Bunătăţii.



Din 1997 şi până în 2019, WKM s-a extins în 27 de ţări. Din 2019 această platformă internaţională a căpătat şi statut de ONG.

Ziua muzicii metal simfonice



Printre cele mai apreciate şi inovatoare stiluri muzicale se numără metalul simfonic, o îmbinare extrem de reuşită între melodicitatea acordurilor simfonice şi agresivitatea riff-urilor de chitară. Acest gen muzical, reprezentat de formaţii precum Twilight Force, Kamelot, Rhapsody of Fire, Nightwish, Epica sau Blind Guardian, printre multe altele, reuşeşte să îmbine puterea şi energia genului heavy metal cu delicateţea şi armoniile muzicii simfonice.

Cu ocazia Zilei muzicii metal simfonice (#SymphonicMetalDay) putem cumpăra bilete la un concert pentru a susţine formaţiile care se exprimă folosind acest gen muzical sau pur şi simplu ne putem relaxa acasă, ascultând un album de symphonic metal alături de prieteni şi de un pahar cu vin roşu.

