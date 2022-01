ENEL, inclusă pentru al treilea an consecutiv în indicele egalităţii de gen al Bloomberg

Enel a fost confirmată pentru al treilea an consecutiv în Indicele Bloomberg pentru Egalitatea de Gen (GEI) drept una dintre companiile de top din 11 sectoare, cu sediul în 45 de țări, din cele circa 11.700 de companii listate la bursă, evaluate pentru inițiativele legate de incluziunea de gen. Filiala spaniolă a Enel, Endesa, a fost confirmată în indice, în timp ce Enel Chile a fost inclusă pentru prima dată.

„Confirmarea noastră în Indicele Egalității de Gen al Bloomberg pentru al treilea an consecutiv este o recunoaștere în plus a angajamentului nostru continuu față de principiile diversității și incluziunii de gen”, a declarat Guido Stratta, Head of People and Organization, Enel. „La Enel, privim diversitatea drept o oportunitate de a crea o cultură care sprijină toți oamenii în exprimarea potențialului lor, la toate nivelurile și de-a lungul întregului lanț valoric, străduindu-ne mereu să contribuim la o bază solidă pentru o lume prosperă și durabilă.”, a mai spus el.

Cinci piloni de promovare a egalităţii de gen

Cadrul de raportare de gen al Bloomberg este o metodă internațională standardizată de raportare și informare, cu privire la aspecte ce țin de egalitatea de gen la locul de muncă. Acesta oferă companiilor un plan pentru măsurarea modului în care promovează egalitatea de gen pe cinci piloni: leadership feminin și talente, egalitate în remunerare și paritate de gen, cultură incluzivă, politici anti-hărțuire sexuală și brand pro-femei.

Enel a fost confirmat în indice pentru un scor peste pragul global stabilit de Bloomberg, reflectând un nivel ridicat de performanță generală în cei cinci piloni ai cadrului. Enel se remarcă în Bloomberg GEI datorită practicilor sale de promovare a prezenței femeilor în consiliul de administrație, în funcții de conducere și la nivelul angajaților noi, contribuției la egalitatea salariilor și conceperii de beneficii sociale și soluții de echilibrare între viața profesională și cea privată, pentru toți angajații săi. În plus, angajamentul Enel de a preveni hărțuirea sexuală la locul de muncă a fost recunoscut în mod special în ediția din acest an, în conformitate cu evaluarea anterioară. Cele mai bune practici inovatoare privind diversitatea de gen implementate au permis Enel să atingă o performanță generală cu 13% mai mare decât scorul mediu al indicelui.

Poziția de lider a Enel în domeniul sustenabilității este recunoscută prin prezența grupului și în alți indici de sustenabilitate și în clasamente renumite, precum Indicii MSCI ESG Leaders, CDP Climate „A” List, Euronext Vigeo-Eiris 120, Indicele MIB ESG, indicii FTSE4Good, STOXX, Indicele Global ESG Leaders, ratingul ISS „Prime”, Indicele Refinitiv TOP 100 Diversitate și Incluziune, Top Equileap 100 Egalitate de Gen și indicii ECPI.

Grupul atrage din ce în ce mai mult atenția Investitorilor Responsabili Social, a căror participație în companie este în continuă creștere, reprezentând acum circa 14,6% din capitalul de acțiuni al Enel, mai mult decât dublu față de nivelul din 2014. Această creștere reflectă importanța tot mai mare pe care piața financiară o acordă elementelor nefinanciare, în crearea de valoare sustenabilă pe termen lung.

Pe lângă egalitatea de gen, Enel lucrează constant în toate țările în care este prezentă la diverse inițiative menite să asigure nediscriminarea și egalitatea de șanse legate de dizabilități, vârstă și naționalitate și promovează o cultură a incluziunii. De aceea, Enel s-a alăturat „Valuable 500”, o comunitate mondială de 500 de companii private, angajate să deblocheze afacerile și valorile sociale ale persoanelor cu dizabilități din întreaga lume, prin lansarea unui program global numit „Value for Disability”, care vizează promovarea incluziunii și abilitarea persoanelor cu dizabilități. În acest sens, inițiativa Enel acordă o atenție deosebită femeilor cu dizabilități, care se pot confrunta cu dublă discriminare, valorificând poziția lor socială. Scopul este de a promova incluziunea și împuternicirea, prin valorificarea accesibilității potențialului piețelor cu produse și servicii pentru toată lumea și generarea de inovație, așa cum a fost subliniat în cadrul evenimentului „Afacerea incluzivă drept oportunitate de valoare comună - Crearea de soluții profitabile prin satisfacerea nevoilor sociale”. Mai multe informații pot fi găsite aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News