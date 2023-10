Emil Boc: Cei 4 R care au transformat Clujul

'În primul rând, salut determinarea Ministerului Mediului, a domnului ministru Fechet, ca această Lege care vizează sistemul de garanție - returnare să intre în vigoare și să nu mai fie amânată! Este un pas curajos, dar atât de important pentru a face o viață mai bună aici, la Cluj, dar pe planeta noastră, în ansamblu. Până la urmă, depinde de noi ceea ce facem cu viitorul nostru.', a spus Emil Boc.

'În al doilea rând, provocările sunt de natură administrativă și de mentalitate. Cu privire la partea administrativă, cei care au obligația legală să pună la dispoziție infrastructură, să o facă! Din această perspectivă, Asociația Municipiilor din România și-a arătat toată disponibilitatea, prin primarii care reprezintă 70% din populația țării să intre în parteneriate permise de lege, să vină și să pună la dispoziție aparate pentru micii întreprinzători care nu își pot asigura de unii singuri aceste elemente de infrastructură. La Cluj, noi avem deja trei mari sisteme de colectare selectivă a pet-urilor. Am adunat peste 8 milioane de pet-uri într-un an și jumătate, pentru care am oferit aproape o jumătate de milion de bilete de autobuz. Prin urmare, este un sistem de reciclare cu recompensă.', a declarat Emil Boc.

'Acum, cetățenii Clujului sau orice cetățean din România va primi 50 de bani pentru orice pet returnat, la oricare dintre magazinele de la care cumpără sau se află în apropiere. Aici, noi, Primăria am spus că venim pentru cei care în lege li se dă posibilitatea să intre în parteneriat cu primăriile să folosească infrastructura noastră, astfel încât să poată îndeplini această condiție legală.', a spus Boc.

'Cu privire la mentalitate, încet, dar sigur trebuie să intrăm și noi în rând cu lumea. Diferența o face fiecare dintre noi. Fiecare trebuie să înțeleagă asta. Dacă vrem o viață de calitate mai bună în comunitățile noastre, trebuie să facem și noi ceva! Nu pot numai autoritățile să rezolve singure. Noi la Cluj, am pus accent de fiecare dată pe cei '4 de R: Refuză, Redu, Refolosește și Reciclează!', a spus Boc.

'În primul rând, 'refuză', dacă nu ai nevoie de ceva să cumperi și gândește-te de două ori dacă este necesar. În al doilea rând, 'redu' cantitatea pe care vrei să o cumperi ca să nu ajungi la risipă. În al treilea rând, 'refolosește' ceea ce ai, pentru că poate, de multe ori, o pereche de pantofi vechi este mai bună decât una nouă sau o pungă din bumbac este mai bună decât o pungă din plastic. După ce ai 'refuzat', 'redus' și 'refolosit', ce mai rămâne 'reciclăm'. Acesta este cel mai important lucru care trebuie să se înțeleagă. Deocamdată, mentalitatea noastră nu este așa. Uneori, cumpărăm mai mult decât ne trebuie, nu ne gândim la principiile enumerate.', a spus Emil Boc, primarul Clujului, la dezbaterea 'Reciclarea în România, în fața celei mai mari provocări de până acum', organizată de DC Media Group.

