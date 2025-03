Elena Lasconi și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale „și mai bătăioasă”

Elena Lasconi le mulțumește și colegilor care o critică

„Ni s-a jucat soarta la ruleta rusească, în timp ce responsabilii noștri stăteau cu ochii larg închiși. Nu mai trebuie să repetăm greșelile de anul trecut. Pe 4 mai, avem nevoie să ni se facă dreptate! Avem nevoie de alegeri sigure, corecte.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Vreau să le mulțumesc miilor, zecilor de mii, sutelor de mii de români care și-au dat semnătura pentru ca eu, astăzi, să-mi depun candidatura. Fiecare vot, fiecare semnătură mă obligă să fac ceea ce este drept în vremurile complicate pe care le trăim.

Vreau să le mulțumesc colegilor mei, tuturor care au strâns aceste semnături, în stradă. Vreau să le mulțumesc și colegilor care mă critică, pentru că asta mă determină să fiu, de la o zi la alta, și mai bună, și mai bătăioasă!”, a declarat candidata USR.

Lasconi își recunoaște lacunele, dar promite că învață din greșeli

„Știu și știți și dumneavoastră că nu sunt perfectă. Dar am curaj să fac dreptate. În campania de anul trecut, am fost candidatul care a dat cele mai multe teste în fața românilor. Pe unele, nu le-am trecut așa cum aș fi vrut sau cum ar fi vrut cei din jurul meu. Dar vă asigur că am învățat din greșeli. Eu știu să ascult și să învăț. Fac asta zi de zi!

Și mai important este că mă înconjor de oameni care știu mai bine. Eu cred că românii deja au făcut niște alegeri. Și când spun asta, mă gândesc la oameni ca voi, la majoritatea oamenilor ca voi, care, astăzi, nu mai trebuie să aleagă între Rusia și UE.

Doar politicieni trădători de țară sunt în adorație pentru dictatura putinistă. Doar ei. Eu am curajul să spun că alegerea mea este Europa și parteneriatul cu SUA

(...) Alegerea mea este un Guvern cu mai puțini politicieni, un Parlament cu mai puțini parlamentari, instituții fără nepoți și un buget cu cheltuielile făcute transparent, la vedere”, a mai spus Elena Lasconi, la ieșirea de la Biroul Electoral Central.

Și președinta SOS România, Diana Șoșoacă, și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale, joi, 13 martie.

Ultimul termen pentru depunerea candidaturilor este 15 martie. Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 4 mai, în timp ce al doilea tur este programat pe 18 mai.

