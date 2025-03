Elena Lasconi: ”Lumea e speriată. Dacă iese un izolaționist, se golește țara”/ Discuție informală cu Ilie Bolojan. De ce-l vrea candidat prezidențial

Elena Lasconi a declarat, la Digi24, că nu are sondaje pe care să se bazeze în discuțiile cu liderii coaliției de guvernare, dar susține că Ilie Bolojan e în creștere în intenție de vot, pe când Crin Antonescu s-ar afla în scădere. Mai mult, aceasta spune că a purtat o discuție informală cu Ilie Bolojan, cel pe care-l susține la alegerile prezidențiale, chiar dacă acesta nu și-a manifestat public dorința unei înscrieri în cursa pentru Cotroceni și, în plus, nu este susținut de PSD, PNL sau UDMR.

”Ilie Bolojan e în creștere, îl ajută scaunul pe care stă acum, de la Cotroceni. A lucrat 20 de ani în administrație și a făcut-o bine, ne putem baza că nu e controlabil și că va ține țara pe drumul european” a afirmat Elena Lasconi în susținerea lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale. Întrebată ce i-a spus Marcel Ciolacu, liderul PSD, în discuția de astăzi, aceasta a răspuns: ”Mi-a spus că Ilie Bolojan nu vrea să candideze. I-am spus că nu cred asta”.

A făcut și un apel: ”Oameni buni, luați în calcul ce se va întâmpla în turul doi. Degeaba a ajuns în turul doi, dacă nu câștigă”. Din perspectivă personală, afirmă: ”Nu e ușor, nu e ușor, am avut o luptă dură, am jucat corect, am ajuns în turul doi, dar eu consider că acesta este pasul corect pentru România”.

Președinta USR s-a lansat și într-o teorie: ”PSD joacă la două capete: Crin Antonescu - Victor Ponta”. În ceea ce-l privește pe Ilie Bolojan, insistă: ”Eu iau în calcul doar scenariul în care va candida”.

Cu privire la Călin Georgescu, Elena Lasconi consideră că, dacă nu va fi lăsat să candideze, ”e posibil să dea foc la un butoi cu pulbere, să iasă oameni în stradă”. În schimb, consideră, din interacțiunile avute, că românii sunt cu adevărat speriați: ”Toată lumea este speriată. Oamenii spun că dacă iese un izolationist, pleacă din țară, se golește țara”.

