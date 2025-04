Elena Lasconi îl torpilează pe Nicușor Dan. Întâlniri secrete și informații din interior

Elena Lasconi a zis că Nicușor Dan știa cu o zi înainte că alegerile vor fi anulate.



Ea a mai precizat că această informație a obținut-o dintr-o încă o sursă. Pe de altă parte, Elena Lasconi a spus că nu are cum să aducă dovezi despre „întâlnirea dintre Nicușor și o anumită persoană”:

„Eu mă aștept să nu spună adevărul pentru că m-a obișnuit deja cu stilul acesta, dar pe de altă parte…mai am o sursă. Până astăzi, când am făcut această declarație în altă parte, era verificată dintr-o singură sursă și eu sunt obișnuită să le verific din trei surse. Unii știau încă de pe data de 27 noiembrie că urma anularea alegerilor. Pentru asta pot să aduc și dovezi, dar pentru cea cu întâlnirea dintre Nicușor Dan și o anumită persoană nu am să pot să aduc dovezi, din păcate”, a zis Elena Lasconi la B1 TV, în emisiunea Laurei Chiriac.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Nicio planetă retrogradă până pe 4 mai! Ecou puternic pentru trei zodii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News