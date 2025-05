Elena Lasconi a zis cu cine votează la prezidențiale 2025

„Duminică voi face exact ce am făcut de la Revoluție și până în prezent: voi vota. Voi vota cu speranța că România va rămâne pe drumul european.



Personal, consider că absența de la vot sau anularea buletinului de vot nu îmi oferă legitimitatea de a avea un cuvânt de spus în felul în care este condusă țara.



Cu cine votez? O să fiu foarte sinceră, adică exact așa cum mă știți. Nu am să le dau numele, ca să nu am surpriza ca această postare să dispară de aici, dar știu că sunteți inteligenți.



Sunt multe de spus pro și contra, dar cei doi se detașează mult unul de celălalt prin FAPTE.



Unul dintre candidați a fost parlamentar aproape cinci ani și nu a făcut nimic pentru țară. Înainte de viața de parlamentar nu s-a omorât cu munca. În plus, are interdicție de intrare în două țări vecine. E oportunist de profesie. S-a lipit de imaginea unui fost candidat pentru transfer de voturi și a reușit. Aș putea spune că e abil, dar ar fi un compliment, pentru că nu a făcut asta pentru binele public, ci pentru propriul interes.



Celălalt candidat a fost activ în societatea civilă și în calitate de primar a livrat fapte. Unele controversate, altele bune pentru comunitate. Așa că, anul acesta voi vota pentru candidatul faptelor și al drumului proeuropean cu gândul și speranța că se va înconjura de profesioniști incontestabili pentru binele României, pentru prezentul și viitorul nostru, al copiilor noștri. Și dacă eu îl pot vota cu sufletul împăcat, sper ca și voi să o faceți.



România se poate schimba în bine doar prin iubire, iertare, toleranță și nu prin ură și dezbinare. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a transmis Elena Lasconi.

