Elena Cristian: Plafonarea la energie, după ureche. Chestiuni care vor afecta pe toată lumea

Elena Cristian, redactor șef DC Business, s-a aflat joi seara în direct la România TV unde a vorbit despre criza prețurilor la gaze și măsurile luate de autoritățile statului român.

”În acest moment, avem pentru a-i ajuta pe cei de acasă în această problemă majoră a facturilor la energie și gaze trei acte normative. Avem acea compensare care nu a fost lămurită încă și nu sunt norme metodologice. Se lucrează în continuare pe norme metodologice, nu știm cum se va realiza această compensare. Mai e Legea Consumatorului vulnerabil, unde se așteaptă de asemenea norme metodologice. Se depun în acest moment formularele de înscriere și se încearcă să se reglementeze cumva din mers toată această chestiune.

Mai e și această chestiune a plafonării tarifelor, plafonare care din punctul meu de vedere, și astăzi am vorbit cu mulți reprezentanți ai industriei, cu asociațiile de profil, s-a făcut cumva după ureche. Asociațiile de profil au pregătit o listă cu zece puncte, zece greșeli care sunt în acest proiect de act normativ care înțeleg că va fi dezbătut și miercuri ar trebui să fie deja votat, să ajungă la președinte și să fie deja publicat în Monitorul Oficial, pentru că înțeleg că sunt chestiuni care nu se leagă și care în final vor afecta pe toată lumea”, a declarat Elena Cristian.

Cum se întâmplă în Franța? Prețuri blocate tot anul 2022

Premierul Franţei, Jean Castex, a anunţat joi seară blocarea preţului la gaze pe parcursul anului 2022 şi acordarea unei indemnizaţii de 100 de euro pentru compensarea efectelor inflaţiei, informează cotidianul Le Monde, scrie Mediafax.



"Am luat măsuri foarte puternice, am limitat creşterile începând din ianuarie, la electricitate a rămas o majorare de 4%, şi restul. Blocarea tarifelor va fi menţinută pe tot parcursul anului 2022", a declarat Jean Castex la postul TF1.



"În cazul inflaţiei, am luat o decizie care se vrea a fi cea mai justă, cea mai eficientă în această situaţie. Acordăm o indemnizaţie pentru inflaţie în valoare de 100 de euro, care le va fi oferită francezilor care câştigă mai puţin de 2.000 de euro pe lună. Oamenii lucrează, au nevoie de maşină pentru a merge la lucru, dar vor beneficia şi pensionarii, şomerii, cei care desfăşoară activităţi independente, cei care fac obiecte de artizanat, agricultorii", a explicat Jean Castex.

Aproximativ 38 de milioane de cetăţeni francezi vor beneficia de această indemnizaţie.

Acest articol reprezintă o opinie.