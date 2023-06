Ştefan Pălărie, senator USR, a comentat acest subiect.

„Am analizat programul de guvernare și am văzut cât de rupt de realitate este Marcel Ciolacu. Apropo de fraza aceasta cu „sclavii moderni” ai Europei. Mă uit și văd că se nasc mai mulți copii români în afara țării decât în România. Avem vreo șase milioane de români în diaspora, avem deja poate o a doua generație de români născută în Spania și Italia. Oamenii aceștia nu au plecat în lanțuri. Nu cred că au fost sclavii cuiva care i-a luat cu forța. Oamenii au plecat, la început, din cauza lipsei de oportunități economice. Apoi, a mai fost un val de plecări și când aveau o stare materială bună”, a zis Ştefan Pălărie, senator USR, la „De ce se întâmplă” cu Răzvan Dumitrescu.

„Mai degrabă, oamenii se simt sclavii sistemului bugetar de plată. Dacă am avea o economie robustă care să aibă 80-90-99% din angajații României și un sector bugetar foarte mic, n-am mai vorbi despre sclavagism”, a zis Ștefan Pălărie la DC News și DC News TV.

Întrebat dacă economie robustă presupune și o pondere destul de importantă a capitalului autohton în sistemul bancar, parlamentarul USR a zis: „Absolut, așa ar trebui să fie”.

Vedeți aici mai mult:

VEZI ȘI: Ciolacu, discurs integral în ziua votului pentru noul Guvern. Vrea eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și să aducă acasă românii din diaspora. Lista totală a promisiunilor

Vă prezentăm discursul ținut de Marcel Ciolacu la votul pentru noul Guvern.

„Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi în fața dumneavoastră ca reprezentant al partidului care crede cu toată tăria în puterea oamenilor și într-o Românie mai bună pentru toți.

O VIZIUNE PENTRU NAȚIUNE ÎNSEAMNĂ ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU UIȚI POPORUL PENTRU CARE LUCREZI ȘI PE CARE ÎL SERVEȘTI!

Stimați colegi,

Întreaga lume este zdruncinată de probleme. Vremurile idilice în Europa și în lume au trecut. Astăzi, vorbim despre o luptă crâncenă pentru supraviețuire a VALORILOR care au stat la baza societății în care trăim.

Economiile suferă, extremismul pune democrațiile sub presiune, iar regimurile autoritare își invadează vecinii. În plus, creșterea prețurilor la energie și la alimente are un impact devastator asupra oamenilor.

Toate aceste lucruri au făcut ca tensiunile sociale să crească. Și am văzut în ultimele săptămâni cum diferite categorii sociale au coborât în stradă.

Acestea sunt provocările. Sunt multe și grele. Însă A FUGI de responsabilitate NU este o opțiune pentru mine! FUGA NU ESTE ÎN ADN-ul PSD!

Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi în fața dumneavoastră să îmi ASUM un program de guvernare și o echipă de miniștri cu care să depășim toate aceste greutăți!

Vin dintr-un partid care și-a ASUMAT cele mai grele provocări ale istoriei noastre de după 1989. Tranziția grea, dar și aderarea la Uniunea Europeană și NATO.

Datoria mă obligă să fac un pas în față și să îmi ASUM responsabilitatea atunci când societatea este frământată de probleme.

Sunt hotărât să înfrunt problemele direct. Nu voi da niciun pas înapoi !

NU sunt perfect! Sunt om! DAR NU MI-E FRICĂ DE GREUTĂȚI! Iar, ca viitor prim-ministru voi face tot ce depinde de mine pentru ca niciunui român să nu-i mai fie frică. Frică de ziua de mâine! Frică de prețuri! Frică pentru sănătatea și educația celor dragi!

Mie NU îmi e teamă să duc România acolo unde îi este locul! Știu că am de partea mea istoria de luptă a poporului nostru. Valorile noastre puternice legate de familie și tradiții. Și, mai ales, – am multă CREDINȚĂ!

Credința mea este în Dumnezeu și în România! Trebuie doar ca și noi, românii, SĂ CREDEM în viitorul țării!

Doamnelor și domnilor,

România REALĂ nu este cea de pe rețelele de socializare. România REALĂ este România oamenilor care muncesc din greu zi de zi. Și care știu că dacă s-ar opri din muncă, fie și pentru o clipă, atunci nu ar mai avea bani nici de facturi, nici de mâncare, nici pentru școala copiilor sau medicamentele părinților.

România reală este cea care în care românii au speranța ca, măcar O DATĂ, să simtă că NU mai sunt pe cont propriu. Că acest stat nu este o junglă în care fiecare se descurcă cum poate. În care fiecare supraviețuiește cum poate. Și în care regulile sunt doar pentru cei slabi, niciodată pentru cei din vârf.

România la care visează cei mulți este cea în care ești tratat cu RESPECT atunci când îți plătești taxele. Este lumea în care poți să mergi DECENT pe o autostradă de la București la Iași. În care poți să mergi CU ÎNCREDERE într-un spital de stat. În care copilul tău învață LA ȘCOALĂ, nu doar la meditații. Și în care ai suficienți bani să faci, măcar o dată pe an, un CONCEDIU cu familia.

Aceasta este lumea pe care și-o doresc românii!

Aceasta este lumea pentru care au murit semenii noștri la Revoluție!

Aceasta este lumea pe care milioane de părinți, copii, frați și surori au căutat-o cu disperare peste hotare.

Și aceasta, cred eu, trebuie să fie ROMÂNIA tuturor românilor!

Acesta este România pe care trebuie să o construim noi ACUM!

Stimați colegi,

Suntem cu toții de acord că, în anul 2023, profesorii NU trebuie să își strige nevoile și disperarea pe străzi.

Este evident că, începând cu anii 90, acest stat nu și-a onorat contractul social și a neglijat educația. Suntem aici din cauza greșelilor făcute timp de 30 de ani !

Profesorii au obosit să tot spere că cineva le va reda demnitatea și respectul cuvenit în societate.

De aceea, când vina vorba de Educație, SPERANȚA NU VA FI O OPȚIUNE pentru mine. Ca prim-ministru, VOI LIVRA la milimetruce am promis.

Iar cea mai mare garanție, dincolo de orice ordonanțe sau legi, este aceea că FAC PARTE din partidul care a livrat DEJA ȘI MEDICILOR ce a promis.

Sunt pregătit să discut oriunde și oricât cu profesorii pentru a găsi, împreună, soluțiile CORECTE la această problemă.

După 30 de ani, acest GUVERN ESTE PREGĂTIT SĂ FACĂ DREPTATE DASCĂLILOR! Acesta este angajamentul meu ferm ca viitor prim-ministru!

Dincolo de asta, trebuie să fim conștienți că nu este vorba DOAR de bani. Banii dați fără cap se vor risipi ca apa în nisip. Și peste 4 ani vom fi în același loc.

Trebuie ca specialiștii din educație, alături de profesori și ministerul Educației, să găsească un sistem prin care salariile să reflecte în mod corect respectul cuvenit meseriei, dar și performanța. Este nevoie de criterii. Profesorii care muncesc din greu trebuie răsplătiți ! Trebuie să câștige mai mult! Pentru că așa este normal.

România nu trebuie să mai aibă licee în care niciun elev nu ia BAC-ul. România nu trebuie să mai aibă în sistemul de Educație oameni cu 2 și 3 la titularizare, care s-au făcut profesori doar pentru că n-au găsit altceva mai bun de făcut.

Dar, pentru asta, trebuie să facem un sistem echitabil, performant și avantajos pentru toți profesorii care își fac datoria!

Primul pas va fi ca salariul debutanților din Educație să pornească de la salariul mediu brut pe economie! Iar Educația să fie din nou un domeniu care să atragă cei mai buni oameni.

Primul pas va fi ca salariul debutanților din Educație să pornească de la salariul mediu brut pe economie! Iar Educația să fie din nou un domeniu care să atragă cei mai buni oameni.

Și voi face asta pentru că EU cred că ORICE VIZIUNE PENTRU NAȚIUNE se construiește doar punând EDUCAȚIA PE PRIMUL LOC!", a zis Marcel Ciolacu.

