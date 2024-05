Dovada că și în România se poate! Tulcea, exemplu pentru toată țara în materie de infrastructură rutieră / video

Investițiile în infrastructura rutieră au reprezentat, în ultimii ani, o prioritate constantă pentru Consiliul Județean Tulcea. Drept dovadă stau cei aproape 270 de kilometri de drumuri reabilitate și modernizate. Eforturile Consiliului Județean nu se opresc însă aici – de azi încep lucrările de modernizare la tronsonul de drum care face legătura dintre Drumul Național 22E și localitatea Grindu. Este o realizare importantă nu doar pentru locuitorii comunei, ci și pentru județ, deoarece contribuie la valorificarea și dezvoltatea potențialului turistic și economic al zonei.

„De când am venit la Consiliul Județean Tulcea, am spus că una dintre prioritățile mele va fi realizarea de investiții în infrastructura rutieră, pentru că reprezintă o condiție esențială în dezvoltarea județului. Și am reușit, alături de echipa de consilieri județeni PSD, să atragem fonduri – europene, dar și guvernamentale – pentru reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri. Am căutat, demult, soluții pentru drumul către comuna Grindu, pentru că este un proiect dificil, greu de realizat.“, a declarat Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Județean Tulcea.

„Am tot aprobat, de-a lungul anilor lucrări de întreținere care costau tot mai mult bugetul Consiliului Județean, pentru că nu asigurau soluții pe termen lung. Mai ales că șoseaua este în mare parte pe dig, iar nevoia de consolidare a părților laterale a devenit tot mai mare. Cu proiectul acesta vom reuși să livrăm un drum bun și sigur pentru cei din Grindu, dar și pentru turiștii care vizitează comuna. Nu sunt promisiuni goale – lucrările au început deja, iar până la finalul anului vor fi gata“, a mai spus Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Județean Tulcea.

Tronsonul din Drumul Județean 222M este cuprins între intersecția cu Drumul Național 22E și localitatea Grindu și are o lungime de 10 kilometri. Lucrările de întreținere realizate până în prezent au constat în repararea asfaltului, prin plombarea gropilor apărute, adăugarea de pietriș și refacerea fundației în anumite zone.

Proiectul Consiliului Județean Tulcea va elimina toate aceste probleme, care reapăreau în timp, prin modernizarea integrală a drumului și aducerea lui la standarde europene. Lucrările, care au început deja, vor asigura îmbunătățirea condițiilor de transport, creșterea gradului de siguranță și a vitezei de deplasare.

„La Consiliul Județean nu ne-am concentrat doar pe proiectele mari de infrastructură, precum podul Tulcea-Brăila sau modernizarea portului și a aeroportului. Am acordat atenție și lucrărilor de modernizare a infrastructurii regionale de transport, pentru că tulcenii au nevoie de drumuri bune și sigure pentru ca județul nostru să dezvolte așa cum ne dorim. Drumul de la Grindu este un proiect dificil, care a creat mari dificultăți în proiectare, dar am găsit soluția.“, a spus Horia Teodorescu.

„Nu putem să atragem turiști și investitori dacă îi punem să facă slalom printre gropi și să a meargă pe drumuri crăpate și peticite, care le pun viața în pericol. Pentru a acoperi nevoile județului, avem proiecte finanțate atât cu fonduri europene, cât și din programele lansate la nivel național. Am susținut de la început că este important pentru noi toți să profităm și valorificăm orice oportunitate de finanțare care este disponibilă. Iar rezultatele pe care le-am obținut alături de echipa mea la Consiliul Județean Tulcea o demonstrează din plin“, completează Horia Teodorescu.

Lucrările la tronsonul din Drumul Județean 22M sunt finanțate prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny“. Drumul modernizat va fi dat în folosință până la sfârșitul acestui an.

