Data publicării:

Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Economie
arhivă personală
arhivă personală

Execuția bugetului general consolidat în primele șapte luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 76,44 mld lei, în scădere cu 5,4 mld lei față de primele 7 luni din 2024 (71,04 mld lei). În termeni procentuali, deficitul înregistrat este de 4,04% din PIB, la același nivel, ca în primele 7 luni din anul precedent.

Veniturile bugetului general au însumat 370,77 mld lei în primele șapte luni ale anului 2025, în creștere cu 11,8% fațã de anul anterior, în timp ce cheltuielile  în sumã de 447,21 mld lei au crescut în termeni nominali cu 11,1%.


„Deși deficitul a scãzut ușor în primele 7 luni, este în continuare la un nivel ridicat. Aceastã situație subliniazã necesitatea stringentã de a menține un control riguros asupra cheltuielilor publice. Pericolul retrogradãrii ratigului investițional rãmâne unul real. Suntem aici pentru a asigura stabilitatea finanțelor țãrii și pentru a garanta cã România are un parcurs economic predictibil și sigur. De aceea este foarte important sã menținem cheltuielile sub control, sã continuãm traseul ascendent al ritmului de colectare și sã tratãm cu responsabilitate rectificarea bugetarã. Angajamentele noastre rãmân ferme: disciplina bugetarã, investiții strategice și o însãnãtoșirea economiei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

1. Veniturile bugetului general


Încasãrile din impozitul pe salarii și venit au totalizat 35,31 mld lei, înregistrând o creștere de 21,3% (an/an), determinatã de avansul semnificativ al încasãrilor din impozitul pe dividende (+84,0%), datoritã dividendelor distribuite în anul 2024, cu reținerea cotei de impozit de 8%.


Totodatã, o dinamicã pozitivã a fost consemnatã și în cazul încasãrilor din impozitul pe salarii (21,4%) - peste dinamica fondului de salarii din economie (11,5%). Evoluția acestei categorii de venituri a fost influențatã de eliminarea facilitãților fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentarã și a activitãților de creare de programe pentru calculator.


Contribuțiile de asigurãri au înregistrat 121,07 mld lei, consemnând o creștere de 10,8% (an/an), sub cea a fondului de salarii din economie.


Încasãrile din impozitul pe profit au însumat 26,17 mld lei, în creștere cu 11,1% (an/an), susținutã de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenții economici.


Încasãrile nete din TVA au însumat 69,99 mld lei, marcând o creștere de 5,7% (an/an). Evoluția acestor încasãri poate fi explicatã atât de avansul restituirilor de TVA (+5,8%), fațã de nivelul rambursat în aceeași perioadã a anului trecut (19,59 mld. lei în ian-iul 2025, comparativ cu 18,51 mld lei în ian-iul 2024), cât și de un efect de bazã mai ridicat.


Veniturile din accize au însumat 26,67 mld lei, în creștere 13,2% (an/an), în condițiile unor evoluții pozitive ale încasãrilor din accizele pentru produsele energetice (+17,3%) și accizele pentru produsele din tutun  (9,8%).


Veniturile nefiscale au însumat 34,71 mld lei, în creștere cu 8,9%, în condițiile în care încasãrile aferente lunii martie includ 1,6 mld lei reprezentând venituri din ajutoare de stat recuperate de la Societatea Carpatica Feroviar România - S.A.


Sumele rambursate de Uniunea Europeanã în contul plãților efectuate și donații au totalizat 28,62 mld lei, în creștere cu 33,6% (an/an).

2. Cheltuielile bugetului general consolidat


Cheltuielile de personal au însumat 99,72 mld lei, în creștere cu 7,9% comparativ cu aceeași perioadã a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintã un nivel de 5,3% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mari fațã de aceeași perioadã a anului precedent.


Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 53,59 mld lei, în creștere cu 0,5% comparativ  cu aceeași perioadã a anului precedent. O creștere se reflectã la bugetul Fondului național unic de asigurãri sociale de sãnãtate de 1,8% pentru decontarea medicamentelor cu și fãrã contribuție personalã și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sãnãtate.


Cheltuielile cu dobânzile au fost de 31,71 mld lei, cu 9,83 mld lei mai mari fațã de aceeași perioadã a anului precedent.


Cheltuielile cu asistența socialã au fost de 147,54 mld lei în creștere cu 14,7% comparativ cu aceeași perioadã a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socialã a fost influențatã, în principal, de implementarea mãsurilor de recalculare a pensiilor din sistemul public cu începere de la 1 septembrie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2023 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii. Cheltuielile cu asistența socialã au fost influențate și de plãțile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electricã și gaze naturale, respectiv pe cele 7 luni ale anului 2025, au fost în sumã de 2,40 mld lei.


Cheltuielile cu subvențiile au fost de 7,66 mld lei, în principal, aceastã sumã reprezintã subvenții pentru transportul de cãlãtori și sprijinirea producãtorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electricã și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (801,29 mil lei).


Alte cheltuieli  au fost de 11,08 mld lei, reprezentând în principal, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despãgubiri civile și sumele aferente titlurilor de platã emise de Autoritatea Naționalã pentru Restituirea Proprietãților, în creștere cu 12,6 mld.lei fațã de aceeași perioadã a anului 2024.


Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeanã aferente agriculturii) au fost de 34,76 mld lei,  în creștere cu 23,43% fațã de aceeași perioadã a anului 2024.


Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 61,68 mld lei, cu 8,23% mai mari fațã de aceeași perioadã a anului precedent, când au fost în valoare de 56,99 mld, a transmis Ministerul Finanțelor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
28 aug 2025, 19:39
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Mircea Coșea arată care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
28 aug 2025, 18:13
Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an
28 aug 2025, 14:31
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
27 aug 2025, 23:20
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?
27 aug 2025, 17:35
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure
27 aug 2025, 15:54
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
27 aug 2025, 14:00
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
27 aug 2025, 08:24
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
26 aug 2025, 15:21
Curs valutar BNR marți 26 august
26 aug 2025, 13:44
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
26 aug 2025, 12:35
Scandalul microbuzelor electrice la preț dublu, contrazis din toate părțile. Confuzie între cele cu 8 locuri și cele cu 16, dar și la prețurile cu TVA sau fără
26 aug 2025, 12:22
Tara europeană care va transforma 10% din suprafață în păduri: 626 milioane de euro pentru împădurirea terenurilor agricole
26 aug 2025, 09:46
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
26 aug 2025, 09:53
Curs valutar BNR luni 25 august
25 aug 2025, 14:36
ROMARM, pas important în procesul de guvernanță corporativă. Parteneriate cu Rheinmetall, Northrop Grumman, General Dynamics, Beretta și Periscope Aviation
25 aug 2025, 12:58
Gigantul olandez al cafelei, care deține Jacobs, vândut către americanii care au Dr. Pepper. Tranzacție de miliarde
25 aug 2025, 10:38
Lagarde (BCE): Muncitorii străini, colacul de salvare al economiei europene
23 aug 2025, 20:35
Cancelarul german Friedrich Merz apără firmele mijlocii: Nu vor plăti taxe mai mari sub mandatul meu
23 aug 2025, 18:29
Canicula afectează economia UE. Producţia de porumb a scăzut simţitor
23 aug 2025, 10:51
Curs valutar BNR vineri 22 august, valabil în weekend și luni
22 aug 2025, 18:11
Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului
22 aug 2025, 10:47
Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
22 aug 2025, 09:59
Guvern: Au fost alocaţi banii pentru salariile minerilor din Valea Jiului
21 aug 2025, 15:30
Retragerea banilor din pilonul II de pensii, modificată. Procent nou / update
21 aug 2025, 12:42
Vânzarea E.ON către ungurii de la MVM, oprită de Guvern. Cazul ajunge pe masa CSAT
20 aug 2025, 18:34
Puteți cere, online, tichetul electronic de energie, în platforma EPIDS
20 aug 2025, 14:52
Comerțul cu avioane, decizie politică. Cine câștigă și cine pierde în lupta dintre Boeing și Airbus
20 aug 2025, 14:49
”Afacerea” închidem firme în 3 zile: cum funcționează. ”E treaba noastră ce facem mai departe”. Economistul Adrian Negrescu, avertisment
19 aug 2025, 19:40
Guvernul a adoptat măsuri pentru ajustarea investițiilor din PNRR și a aprobat fonduri de urgență pentru comunități afectate
19 aug 2025, 14:01
În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) vor apărea încă două „meserii”
19 aug 2025, 11:22
Alexandru Nazare pune tunurile pe firmele inactive
19 aug 2025, 08:37
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
18 aug 2025, 21:15
Grindeanu: Propunerile pe administraţie şi măsurile fiscale necesită discuţii în plus în această săptămână
18 aug 2025, 15:18
UE a crescut importul de gaze lichefiate rusești
18 aug 2025, 14:38
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
18 aug 2025, 08:38
Cum ajută banii din Pilonul II de pensii statul. ”Să nu uităm că sunt investiți în titluri de stat”. Profesorul Radu Ciobanu explică de ce nu mai puteți scoate toți banii
16 aug 2025, 11:33
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
16 aug 2025, 10:00
Fitch reconfirmã ratingul suveran al României
16 aug 2025, 01:17
Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți
15 aug 2025, 11:06
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
14 aug 2025, 20:53
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
14 aug 2025, 20:22
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
14 aug 2025, 16:38
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
14 aug 2025, 16:15
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
14 aug 2025, 14:33
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
14 aug 2025, 14:16
Curs valutar BNR 14 august
14 aug 2025, 13:32
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
14 aug 2025, 10:19
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
14 aug 2025, 09:48
Cele mai noi știri
acum un minut
Analiză Reuters: Lucruri mai puțin știute despre efortul lui Trump de a încheia războiul din Ucraina / „Schimbul de teritorii” care nu a avut loc
acum 10 minute
Horoscop 29 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 40 de minute
Cât este deficitul bugetar al României, după 7 luni din 2025
acum 49 de minute
Nebunie cu sucul de roșii de la Buzău. Dar atenție! De la deliciu la risc: Când bulionul poate duce la botulism
acum 56 de minute
Cum să îți păstrezi plantele de apartament sănătoase. Cele mai frecvente boli și soluțiile recomandate
acum 1 ora 16 minute
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
acum 1 ora 26 minute
Tensiuni între Ungaria și Ucraina: Kievul acuză Budapesta de discriminarea etnicilor maghiari
acum 1 ora 37 minute
Program BIAS 2025, 30 și 31 august
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel