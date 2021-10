Dîncu: PNL nu e un foc de tabără, să ne învârtim toți în jurul lui

„Ni se cere să votăm fără să emitem pretenții. Păi PNL nu e un partid ca un foc de tabără, să ne învârtim toți în jurul lui. Noi am propus ca temele noastre să fie incluse în programul de guvernare și am spus că am fi de acord cu un guvern tehnocrat, dar nu cu orice tehnocrați.

Chiar am fi fost dispuși să mergem mai departe și să abordăm și alte soluții, dar nu am fost niciodată ascultați. PNL a renunțat la o discuție cu noi spunând că are mandat numai pentru un guvern minoritar. Dar ce oferă ei de fapt cu acest guvern minoritar: aceiași miniștri care au condus țara în groapă? Nu are nicio șansă domnul Ciucă, cu un guvern minoritar, să scoată țara din criza economică și sanitară”, a declarat Vasile Dîncu într-o intervenţie la Digi 24.

"Nu am negociat niciodată în vreo formulă oficială, deși discuții au fost tot timpul, dar ni s-a comunicat că PNL n-are mandat să aibă o ofertă oficială pentru noi. Sigur, noi nu ne dăm la o parte, dar de la PNL n-am primit nicio propunere, decât aceea de a vota, fără să negociem nimic, nici programul, nici echipa, decât să ne adunăm și să votăm. Nu pot să ne ceară să le votăm guvernul minoritar fără să emitem nicio soluție, așa ceva nu se poate", a mai spus Vasile Dîncu.

Cîţu: Mandatul nostru nu s-a flexibilizat - guvern minoritar PNL-UDMR

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, joi, că mandatul PNL nu s-a flexibilizat şi este în continuare pentru susţinerea unui guvern minoritar PNL-UDMR, menţionând că liberalii au făcut "un pas important" şi au arătat că înţeleg "importanţa momentului prin care trece România", iar până în prezent nu s-a văzut niciun "act de concesie" din partea PSD sau USR.



"Eu o să revin la ceea ce am spus după ce l-am propus pe domnul Nicolae Ciucă. PNL a făcut un pas important, a arătat că înţelege importanţa momentului prin care trece România, până astăzi, până în acest moment nu am văzut niciun act de concesie din partea celor de la PSD sau cei de la USR. Au spus (cei de la PSD-n.r.) că nu vor să vină la guvernare, foarte bine, votaţi acest guvern. La fel şi USR, care a plecat de la guvernare, votaţi acest guvern. Putem să discutăm, este un guvern minoritar, este clar că nu poate să stea pe termen foarte lung. Putem să revenim peste 8 luni, 9 luni să vedem care este situaţia. Dar în acest moment mie îmi este clar că doar PNL înţelege importanţa momentului, înţelege prin ce trece România, celelalte partide doar fac declaraţii şi atât. Nu văd cum altfel, dacă şi la PSD se schimbă opinia în fiecare zi. Am văzut că astăzi vorbeşte despre guvern tehnocrat. Deci avem aşa declaraţii: nu vrea să intre la guvernare PSD, vrea să intre la guvernare, vrea un guvern de tehnocraţi, cine mai înţelege ceva de aici? Până acum singurul partid care a luat o decizie fermă şi a arătat că vrea să rezolve criza este PNL", a afirmat Cîţu.