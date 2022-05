Deficitul bugetar, în scădere. Câciu, anunț

"Am anunțat în cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicată astăzi, cel târziu mâine dimineață, pe site-ul Ministerului de Finanțe. Avem un deficit de 1,23% din PIB, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de anul trecut și într-o scădere nominală cu 4,2 miliarde de lei”, a declarat Adrian Câciu la finalul ședinței de Guvern de miercuri, scrie Mediafax.



Acesta spune că această consolidare poate fi pusă pe seama creșterii colectării veniturilor, care au crescut cu 23%, și printr-o gestionare mai bună, mai eficientă a cheltuielilor bugetare, care au un trend de creștere mai mic decât cel programat.



"Evident, am avut analiza și pe ceea ce înseamnă elementele de creștere economică și cum rezolvăm sau reușim să conducem această creștere economică pe trimestrul unu să se reflecte și în rezultatele pe trimestrele viitoare și evident argumentul este ca ceea ce am pregătit ca programe să ajungă cât mai rapid către economie și către cetățeni”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Economia românească, evaluată de FMI

O echipă a Fondului Monetar Internaţional, condusă de şeful misiunii FMI pentru România, Jan Kees Martijn, va vizita Bucureştiul, în perioada 30 mai - 10 iunie, pentru analiza anuală a economiei româneşti, care este cunoscută sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, a anunţat miercuri reprezentantul regional al FMI pentru Europa Centrală şi de Est, Nadeem Ilahi.



"Echipa FMI va discuta cu autorităţile române despre politicile şi evoluţiile economice. Vor fi organizate întâlniri cu oficiali de la Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a României, alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi din sectorul privat şi ONG-uri", informează un comunicat al instituţiei financiare remis Agerpres.



"La finalul vizitei, este aşteptat ca misiunea FMI să susţină o conferinţă de presă", se arată în comunicat



În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.

