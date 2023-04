Deasupra Italiei a apărut o lumină roșie, sub formă de inel, asemănătoare unui OZN masiv / foto

O aureolă roșie enormă de lumină a apărut pe cerul nopții deasupra Italiei înainte de a dispărea în câteva milisecunde. Probabil a fost cauzată de un impuls electromagnetic de la o furtună din apropiere, conform Live Science.

Eerie ring of red light flashes like a massive UFO above Italy. What was it? https://t.co/WR3IuLinoq