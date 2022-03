De ce dorm pisicile atât de mult

Felinele dorm, de regula, între 13 şi 16 ore pe zi. Care este motivul pentru care au nevoie de atât de multă odihnă? Expertul Abigail Tucker, autorul lucrării „The Lion in the Living Room” are o explicaţie extrem de interesantă, relatează GadgetReport.ro. Potrivit expertului, deşi timpul dedicat somnului diferă de la o pisică la alta, în funcţie de vârstă şi de personalitate, felinele dorm, de regulă, între 13 si 16 ore pe zi. Doar liliecii şi oposumii dorm mai mult, aproape 20 de ore pe zi. „Totul are legătură cu instinctul de prădător. Dacă, de exemplu, ierbivorele pasc ore întregi până îşi umplu stomacul cu suficienta mâncare, în cazul felinelor, vânătoarea le oferă un timp foarte scurt în care îşi atacă şi îşi devorează victima. Acest comportament s-a transmis şi pisicilor domestice, astfel că acestea îşi pot petrece cea mai mare parte a zilei dormind, precum leii”, a explicat Abigail Tucker. O altă caracteristică a felinelor este faptul că sunt animale crepusculare, fiind mai active la apus şi în zori. În timpul zilei, se odihnesc, iar noaptea devin active.„Pe de altă parte, multe pisici, mai ales cele de apartament, dorm mai degrabă de plictiseală, neavând nimic care să le stimuleze, precum cele crescute la curte”, a mai spus aceasta.

Somnul ca mecanism de apărare

La fel ca și în cazul oamenilor, și starea pisicilor este influențată de vreme. De exemplu, în zilele ploioase felinele vor dormi mai mult. În cazul puilor de pisică, somnul funcţionează şi ca mecanism de apărare. Și asta pentru că în libertate ar fi periculos ca puii să părăsească culcușul pregătit de mama lor. Aceștia ar fi o ţintă sigură pentru alte animale prădătoare sau ar putea suferi accidente dacă se află într-o zonă aglomerată. Somnul pisicilor poate fi influențat și de starea de sănătate sau de vârsta acestora. Întotdeauna o pisică în vârstă va dormi mai mult decât una tânără. Acelaşi lucru este valabil și în cazul pisicilor bolnave.

Mai mult aţipesc decât dorm

Din tot timpul petrecut dormind, aproximativ trei sferturi îl reprezintă ceea ce am putea numi „ațipire”. În această stare, pisicile pot obține toată odihna de care au nevoie, dar sunt încă suficient de vigilente pentru a se trezi într-o clipă. Poți să spui că o pisică este în stare de „ațipire”, pentru că urechile ei se vor mișca și se vor roti spre locurile zgomotoase, iar ochii lor vor fi ușor deschiși. Chiar și atunci când stau în picioare, pisicile pot aluneca către starea de ațipire.

Când dorm profund, visează şi au spasme musculare

Un sfert din orele de dormit ale pisicilor sunt petrecute în somn profund, dar pisicile mai bătrâne ar putea petrece până la 30% sau 40% din timp la acel nivel. Pisicile care sunt în somn profund, de obicei stau ghemuite cu ochii închiși. Uneori, chiar ar putea avea coada pe față, ca o mască pufoasă de somn. Somnul profund este esențial pentru capacitatea organismului de a se regenera și de a rămâne sănătos. Este și momentul în care pisica visează. Dacă ați văzut mușchii sau picioarele pisicilor contractându-se, există o șansă mare ca acestea să viseze.

