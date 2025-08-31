Data publicării:

Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Politica
Daniel Zamfir Foto: Crișan Andreescu
Daniel Zamfir Foto: Crișan Andreescu

Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat intenția Guvernului condus de Ilie Bolojan de a elimina impozitul pe cifra de afaceri.

Daniel Zamfir a criticat intenția Guvernului condus de Ilie Bolojan de a elimina impozitul pe cifra de afaceri, în condițiile în care Uniunea Europeană discută introducerea unei taxe similare pentru multinaționale.

„Favorizarea multinaționalelor în raport cu companiile românești nu va fi acceptată de PSD. Europa tocmai a luat în discuție introducerea taxei pe cifra de afaceri a multinaționalelor, iar Bolojan vrea să o scoatem”, a declarat Daniel Zamfir într-o postare pe Facebook.

Acesta a respins argumentul potrivit căruia măsura ar sprijini investițiile străine: „Explicația că vrem să le permitem să investească e ridicolă. Și companiile românești vor să investească, dar le împovărăm cu taxe”.

Daniel Zamfir a zis că PSD nu va fi de acord cu o astfel de decizie fiscală, pe care o consideră discriminatorie pentru firmele autohtone.

 

