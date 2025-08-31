Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură

Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat intenția Guvernului condus de Ilie Bolojan de a elimina impozitul pe cifra de afaceri.

„Favorizarea multinaționalelor în raport cu companiile românești nu va fi acceptată de PSD. Europa tocmai a luat în discuție introducerea taxei pe cifra de afaceri a multinaționalelor, iar Bolojan vrea să o scoatem”, a declarat Daniel Zamfir într-o postare pe Facebook.

Acesta a respins argumentul potrivit căruia măsura ar sprijini investițiile străine: „Explicația că vrem să le permitem să investească e ridicolă. Și companiile românești vor să investească, dar le împovărăm cu taxe”.

Daniel Zamfir a zis că PSD nu va fi de acord cu o astfel de decizie fiscală, pe care o consideră discriminatorie pentru firmele autohtone.

