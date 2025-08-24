Data publicării:

Curtea de Apel Bucureşti dă câştig de cauză PSD în dosarul în care Vlad Voiculescu cerea daune morale de 25.000 de euro pentru defăimare

Autor: DCNews Team | Categorie: Politica

Curtea de Apel Bucureşti dă câştig de cauză PSD în dosarul în care Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii, cerea Partidului Social Democrat să şteargă o serie de postări pe care le considera defăimătoare şi cerea daune morale de 25.000 de euro.

Fostul ministrul al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a chemat în instanţă PSD după ce s-a simţit lezat de o serie de postări făcute de către social-democraţi în care se vorbea despre la miliardul de euro pe care fostul ministru și USR l-ar fi cheltuit în pandemie pentru vaccinuri. Curtea de Apel a schimbat decizia Tribunalului Bucureşti şi respins cererea de chemare în judecată formulată de către fostul ministrul Vlad Voiculescu, apreciind că acțiunea acestuia este neîntemeiată.

Curtea de Apel a decis următoarele: "Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate în dosarul nr. 10043/3/2024. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 1669/10.12.2024, pronunţate în dosarul nr. 39408/3/2024.

Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că dispune completarea dispozitivului sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate de către Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă, în dosarul nr. 10043/3/2024, cu următoarea menţiune: Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtului la retragerea postării din data de 23.11.2024 de pe site-ul său oficial şi de pe contul deschis de către acesta pe reţeaua de socializare Telegram, ca neîntemeiată. Păstrează în rest sentinţa civilă nr. 1669/10.12.2024. Respinge cererea intimatului-reclamant privind obligarea apelantului-pârât la plata cheltuielilor de judecată în apel, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare".

Decizia anterioară a Tribunalului Bucureşti era următoarea: "Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obliga pârâtul la plata către reclamant a unei despăgubiri în valoare de 25.000 euro, la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlu daune morale. Obligă pârâtul să retragă postarea din 23.11.2024 de pe contul său deschis pe reţeaua de socializare Facebook. Obligă pârâtul la publicarea, pe propria cheltuială a acestuia, a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea sa definitivă, în două publicaţii de circulaţie naţională, pe site-ul pârâtului PSD şi pe reţelele se socializare Facebook şi Telegram". 

24 aug 2025, 14:24
