Moneda naţională s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0552 lei, în creştere cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0539 de lei.



De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3437 lei, mai mult cu 2,3 bani (+0,53%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3207 lei.

Curs valutar BNR marți 26 august





Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3905 lei, în creştere cu 0,37 bani (+0,06%), faţă de 5,3868 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 470,7734 lei, de la 467,7917 lei, în şedinţa precedentă.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON





1 Euro EUR 5,0552

1 Dolar american USD 4,3437

1 Dolar australian AUD 2,8166

1 Leva bulgărească BGN 2,5847

1 Dolar canadian CAD 3,1368

1 Franc elveţian CHF 5,3905



1 Coroană cehă CZK 0,2059

1 Coroană daneză DKK 0,6772

1 Liră egipteană EGP 0,0894

1 Liră sterlină GBP 5,8533

100 Forinţi maghiari HUF 1,2738

100 Yeni japonezi JPY 2,9446



1 Leu moldovenesc MDL 0,2592

1 Coroană norvegiană NOK 0,4272

1 Zlot polonez PLN 1,1859

1 Rublă rusească RUB 0,0540

1 Coroană suedeză SEK 0,4527

1 Liră turcească TRY 0,1058

1 Rand sud-african ZAR 0,2464

1 Real brazilian BRL 0,8027

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6066

1 Rupie indiană INR 0,0496

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3111

1 Peso mexican MXN 0,2329

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5397



1 Dinar sârbesc RSD 0,0431

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1048

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1826

1 Baht thailandez THB 0,1337

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5569

1 Shekel israelian ILS 1,2866

100 Rupii indoneziene IDR 0,0267

1 Peso filipinez PHP 0,0763

100 Coroane islandeze ISK 3,5252

1 Ringgi malaysian MYR 1,0304

1 Dolar singaporez SGD 3,3778

1 Gram de aur XAU 470,7734

1 DST XDR 5,9371



Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

