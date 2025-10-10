Curs valutar BNR vineri 10 octombrie, valabil pentru weekend și luni

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut însă, moneda americană fiind cotată la 4,3982 lei, în urcare cu 1,34 bani (+ 0,3%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4.3848 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5.4605 lei, în scădere cu 1,18 bani (-0,2%) faţă de 5.4723 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 565.9821 lei, de la 569.1075 lei, în şedinţa precedentă. Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:



MONEDA SIMBOL RON



1 Euro EUR 5,0927

1 Dolar american USD 4,3982

1 Dolar australian AUD 2,8830

1 Leva bulgărească BGN 2,6039

1 Dolar canadian CAD 3,1380

1 Franc elveţian CHF 5,4605

1 Coroană cehă CZK 0,2095

1 Coroană daneză DKK 0,6820

1 Liră egipteană EGP 0,0925



1 Liră sterlină GBP 5,8456

100 Forinţi maghiari HUF 1,3050

100 Yeni japonezi JPY 2,8788

1 Leu moldovenesc MDL 0,2584

1 Coroană norvegiană NOK 0,4358

1 Zlot polonez PLN 1,1962

1 Rublă rusească RUB 0,0542

1 Coroană suedeză SEK 0,4622

1 Liră turcească TRY 0,1052



1 Rand sud-african ZAR 0,2551

1 Real brazilian BRL 0,8177

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6173

1 Rupie indiană INR 0,0496

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3093

1 Peso mexican MXN 0,2390

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5305

1 Dinar sârbesc RSD 0,0435

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1056



1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1974

1 Baht thailandez THB 0,1345

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5652

1 Shekel israelian ILS 1,3506

100 Rupii indoneziene IDR 0,0265

1 Peso filipinez PHP 0,0755

100 Coroane islandeze ISK 3,5965

1 Ringgi malaysian MYR 1,0410

1 Dolar singaporez SGD 3,3875

1 Gram de aur XAU 565,9821

1 DST XDR 5,9850



Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.