Data actualizării: 13:42 09 Oct 2025 | Data publicării: 13:41 09 Oct 2025

Curs valutar BNR azi. Ce se întâmplă cu leul în raport cu euro și dolarul american
Autor: Andrei Itu

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres
 

Curs valutar BNR - 9 octombrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de joi, 9 octombrie 2025.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR azi - 9 octombrie 2025. . MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0953
1 Dolar american USD 4,3848
1 Dolar australian AUD 2,8900
1 Leva bulgărească BGN 2,6052
1 Dolar canadian CAD 3,1434
1 Franc elveţian CHF 5,4723
1 Coroană cehă CZK 0,2096
1 Coroană daneză DKK 0,6824


1 Liră egipteană EGP 0,0922
1 Liră sterlină GBP 5,8664
100 Forinţi maghiari HUF 1,3035
100 Yeni japonezi JPY 2,8734
1 Leu moldovenesc MDL 0,2587
1 Coroană norvegiană NOK 0,4383
1 Zlot polonez PLN 1,1969
1 Rublă rusească RUB 0,0538
1 Coroană suedeză SEK 0,4633


1 Liră turcească TRY 0,1048
1 Rand sud-african ZAR 0,2560
1 Real brazilian BRL 0,8218
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6154
1 Rupie indiană INR 0,0494
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3091
1 Peso mexican MXN 0,2394
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5324
1 Dinar sârbesc RSD 0,0435
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1055


1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1938
1 Baht thailandez THB 0,1345
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5635
1 Shekel israelian ILS 1,3522
100 Rupii indoneziene IDR 0,0265
1 Peso filipinez PHP 0,0753
100 Coroane islandeze ISK 3,6035
1 Ringgi malaysian MYR 1,0400
1 Dolar singaporez SGD 3,3841
1 Gram de aur XAU 569,1075
1 DST XDR 5,9770

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

