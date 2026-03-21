Cum poți economisi bani când speli rufe. Trucuri simple care reduc costurile la fiecare spălare

Din fericire, există câteva schimbări mici care pot face diferența și care pot transforma rutina de spălare într-una mai eficientă și mai ieftină.

Un coș de rufe proaspăt spălate poate aduce satisfacție, dar costurile din spatele fiecărei spălări pot spune altceva. De la produsele folosite până la momentul din zi în care pornești mașina, fiecare alegere poate influența suma pe care o plătești în timp.

Cât costă, de fapt, spălatul rufelor

În medie, cheltuielile anuale pentru produse de spălare, precum detergentul, balsamul și șervețelele pentru uscător, ajung la aproximativ 170 de dolari pe an. Suma poate scădea sau crește în funcție de produsele alese, de frecvența spălărilor, de locul în care sunt spălate hainele și de modul în care este făcută întreaga rutină.

Pe lângă aceste produse, în costul total intră și electricitatea, echipamentele și întreținerea lor. Și aceste cheltuieli variază în funcție de aceiași factori. Un detaliu important este că mașinile de spălat și uscătoarele moderne, eficiente energetic, folosesc cu 70% mai puțină electricitate decât cele de acum 30 de ani, ceea ce poate reduce semnificativ costurile totale.

Cum poți economisi bani la fiecare spălare

Costul fiecărei ture de rufe poate fi redus simțitor dacă sunt făcute câteva alegeri mai inspirate și dacă rutina este organizată mai eficient.

Spală hainele doar când chiar sunt murdare

Fiecare tip de haină sau lenjerie are propriul ritm ideal de spălare. Cu cât hainele sunt spălate mai rar, cu atât se consumă mai puțină apă, electricitate și detergent.

Unele articole ar trebui spălate după fiecare purtare, precum lenjeria intimă, costumele de baie, colanții, ciorapii, șosetele, hainele pentru sport, maiourile, hainele pătate sau murdare și hainele pentru bebeluși.

La fiecare câteva zile ar trebui spălate sutienele, hainele modelatoare, jupoanele, fustele, pantalonii, rochiile, cardiganele, pantalonii scurți, cămășile elegante, pantalonii, prosoapele de mâini și cârpele de bucătărie.

La trei sau patru purtări pot intra în mașina de spălat pijamalele, costumele, puloverele, hanoracele, gecile, hainele pentru animale și șalurile.

Săptămânal pot fi spălate căciulile, blugii, prosoapele de baie și de înot, cearșafurile, covorașele de baie și fețele de pernă.

O dată pe lună pot fi curățate pantofii sau branțurile, protecțiile de saltea, protecțiile de pernă, zgărzile și hamurile pentru animale, gențile de sport și jucăriile de pluș.

La câteva luni pot fi spălate paltoanele de iarnă, gecile groase, pelerinele de ploaie, perdelele de duș, husele pentru scaune auto și husele pentru perne decorative.

O dată sau de două ori pe an pot fi spălate perdelele, pilotele, covoarele, gențile de voiaj și rucsacurile.

Există, desigur, și excepții. Materialele care intră des în contact cu animalele, fumul, praful, murdăria, copiii mici sau diferiți contaminanți pot necesita spălări mai frecvente.

Pornește mașina doar cu încărcături complete

Una dintre cele mai simple metode de a economisi este să aștepți până când poți umple mașina de spălat. Chiar și atunci când este doar pe jumătate plină, mașina consumă aceeași cantitate de energie ca atunci când este încărcată complet.

Spălările mai rare, dar cu încărcături complete, reduc consumul de apă, scad uzura aparatului și economisesc timp și bani. În cazul celor care plătesc fiecare spălare într-o spălătorie comună, costul lunar poate scădea vizibil dacă același număr de haine este spălat în mai puține cicluri.

Folosește detergentul potrivit și în cantitatea corectă

O altă greșeală frecventă este folosirea unei cantități prea mari de detergent. Chiar dacă etichetele produselor oferă anumite recomandări, există și ideea că producătorii pot exagera cantitatea necesară tocmai pentru ca produsul să fie cumpărat mai des.

Potrivit cercetătorilor citați, o lingură de detergent este mai mult decât suficientă pentru o încărcătură medie de aproximativ opt pounds. Prea mult detergent nu ajută hainele să fie mai curate, dimpotrivă, poate lăsa textilele rigide, aspre și cu reziduuri albe.

În plus, excesul de detergent poate crește costul fiecărei spălări și poate afecta în timp mașina de spălat prin acumularea de depuneri de săpun. Tocmai de aceea, este mai eficient ca detergentul să fie măsurat exact, nu turnat direct „din ochi”.

Spală rufele în afara orelor de vârf

Prețul electricității poate varia în funcție de momentul zilei, de sezon și de regiune. În intervalele în care consumul general este mai mic, costul energiei este de obicei mai redus.

În medie, orele de consum redus sunt între 23:00 și 7:00 în timpul săptămânii, dar și pe parcursul întregii zile de sâmbătă și duminică. Asta înseamnă că spălatul rufelor dimineața devreme, seara târziu sau în weekend poate fi o alegere mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Renunță la produse care nu sunt cu adevărat necesare

Dacă rufele sunt împăturite imediat după uscare, multe dintre ele rămân suficient de netede, mai ales că majoritatea hainelor și lenjeriilor moderne sunt realizate din materiale care se șifonează mai greu.

Asta înseamnă că fierul de călcat poate deveni o cheltuială de energie care nu este mereu justificată. În plus, renunțarea la călcat poate însemna și economie de timp.

La fel, produsele suplimentare precum balsamul sau intensificatorii de parfum nu sunt mereu necesare. Aproape toți detergenții au deja parfum, așa că dublarea produselor poate însemna doar costuri mai mari. Pentru cei care vor totuși un miros discret pe haine, câteva picături de ulei esențial puse pe o bilă de lână pentru uscător pot fi o variantă simplă.

Evitarea balsamului poate avea și un alt avantaj: protejează atât hainele, cât și mașina de spălat de depunerile ceroase.

Alege aparatul și setările potrivite

O mașină de spălat și un uscător de calitate reprezintă o investiție bună atât pentru haine, cât și pentru buget. Aparatele bine construite sunt, de regulă, mai rezistente, mai fiabile și pot veni cu acces la servicii utile de întreținere și reparații.

Și setările alese la fiecare spălare pot influența costurile. Un ciclu cu apă mai rece poate reduce cu până la jumătate costul energiei pentru acea spălare, fără să afecteze calitatea rezultatului.

Costurile pot fi reduse și mai mult dacă este ales programul de uscare cu aer sau dacă temperatura uscătorului este setată mai jos. În plus, una dintre cele mai bune metode de a economisi pe termen lung este întreținerea regulată a aparatelor.