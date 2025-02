Cum afli dacă îți permiți ratele unui credit. Iancu Guda arată câți bani trebuie să avem economisiți înainte de a ne îndatora la bancă

Gestiunea creditelor poate fi un subiect complicat pentru unii. Românii de multe ori se îndatorează pentru a-și satisface nişte dorinţe de care de fapt nu au nevoie chiar în acel moment. Tocmai din acest motiv specialistul economic Iancu Guda ne recomandă ca înainte de a ne împrumuta la bancă să analizăm foarte bine dacă lucrul pe care vrem să cheltuim banii este o adevărată nevoie sau doar o dorință care poate fi amânată pentru un alt moment în care vom avea mai multe resurse financiare.

"Este o preocupare foarte importantă în România, unde mulţi se îndatorează foarte devreme şi mult ca să-şi satisfacă nişte dorinţe de care de fapt nu au nevoie sau cel puţin nu acum. Acesta este primul pas de a decide dacă vrei să iei sau ai nevoie de acel credit, să ştii dacă este o nevoie sau o dorinţă.

Vă dau un exemplu un prieten apropiat, cu studii şi venituri mult peste medie, mi-a spus: "Am nevoie să cumpăr apartament de patru camere". Are doi copii şi stă într-un apartament de trei camere foarte spaţios, aşa că l-am întrebat de ce e o nevoie. "Pentru că se ceartă copiii în camere". I-am răspuns: "dacă tu vrei să creşti nişte adulţi incapabili să gestioneze conflictul şi vrei să-ţi iei patru camere ca să stea separat, vei creşte nişte adulţi care atunci când vor avea conflicte se vor izola". El, de fapt, nu are nevoie de patru camere, îşi doreşte linişte, seara, acasă", a spus Iancu Guda în cadrul rubricii IQ Financiar de la Antena 1.

Cheltuielile din impuls

Următorul pas este să analizăm dacă intenția noastră nu este doar o cheltuială din impuls, spune specialistul economic.

"La 30 de ani mi-am dorit o maşină, dar am aşteptat 10 ani ca să investesc banii şi acum cumpăr o maşină pe care o plătesc din randamentul investiţiilor. A fost un impuls puternic la 30 de ani, dar mi-am dat seama că e o greşeală financiară să blochez bani într-o maşină care îşi pierde din valoare, 50% în primii cinci ani, şi pierd şi randamentul pentru că am blocat banii acolo", a explicat Iancu Guda.

Câte rate lunare trebuie să economisim înainte de a lua un credit

Pasul trei presupune analiza bugetului, al venitului, dar şi al cheltuielilor pe care le avem. Iancu Guda ne recomandă ca la un credit de nevoi personale să avem economisite 3-6 rate lunare înainte de a lua creditul, iar la un credit ipotecar pe 20 de ani să economisim un an înainte echivalentul ratei.

"Trebuie să avem un buget de venituri şi cheltuieli. Altfel e foarte complicat, nu ştim pe ce dăm banii şi nu avem cum să îi gestionăm. Când vrei să iei un credit de nevoi personale pe 3 sau 5 ani este bine să economiseşti rata lunară, undeva între 3 şi 6 luni înainte să iei creditul.

La un credit ipotecar pe 20 de ani sau mai mult economiseşte un an înainte, echivalentul ratei, ca să vedeţi cum este înainte să iei acel credit. Pentru că ne dorim multe lucruri, mai repede, să trăim mai bine în viaţă, dar nu suntem conştienţi ce implică toate acele credite decât când le contractăm.

În România, avansul creditului este istoric. În 2024 a crescut cu 72% creditul de consum. Este un avans care ridică serioase semne de întrebare referitoare la utilitatea şi necesitatea acelor credite. Fiţi atenţi la tipul de credit, la perioada de rambursare, valuta şi dobânda", a explicat Iancu Guda.

