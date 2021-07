Criza post-pandemie vs criza din 2008. Jianu: Aceasta este diferenţa. Ce spun cifrele

"Contextul ar trebui să plece de la cel european şi de la cel al unor crize economice similare. Vedem că la fiecare zece ani avem aşa un nou ciclu economic, o criză care apare şi ale cărei origini vin din diverse cauze. Acum avem această criză sanitară care a declanşat una economică, acum zece ani aveam o criză în domeniul financiar-bancar care a generat o criză economică. Nu toate sectoarele de activitate au fost în mod similar afectate, aşa cum acum zece ani a fost afectat foarte tare sectorul construcţiilor, cel imobiliar extrem de puternic afectat; în această perioadă sectorul construcţiilor a tras foarte puternic economia după el, nefiind atât de puternic afectat.

Avantajul şi dezavantajul sectorului IMM este acela că e extrem de dinamic. Dezavantajul e că IMM-urile sunt fragile şi se închid foarte rapid dacă nu suntem atenţi să creăm un ecosistem în care ele să se simtă confortabil, iar avantajul e că şi se creează foarte multe IMM-uri. (...)

La nivel european, în această perioadă s-au pierdut aproape cinci milioane de locuri de muncă. În criza anterioară s-au pierdut peste zece milioane de locuri de muncă, dar regăsite 90% în IMM-uri. Deci nu companiile mari au fost cele care au absorbit forţa de muncă, ci companiile mici şi mijlocii. De aceea eu sunt un avocat constant al IMM-urilor, pentru că ele sunt de fapt plămânul unei economii", a explicat Florin Jianu.

Care au fost efectele crizei

"Iată nişte date statistice: 8 din 10 intreprinzători au spus că PNRR-ul este şansa de dezvoltare a acestei ţări, nu avem voie să o ratăm. Dincolo de orgolii, de factorul politic, suntem obligaţi să ne aşezăm la masă toţi şi să găsim cele mai bune formule, pentru că e un plan de dezvoltare în care această ţară are încredere.

În egală măsură, felul în care arată economia în acest moment, în acest an, ca urmare a crizei – şi cred că nu am ieşit încă din consecinţele a ceea ce a însemnat criza sanitară, 6 din 10 IMM-uri şi-au propus menţinerea competitivităţii şi a locurilor de muncă. M-am bucurat foarte tare să văd că intreprinzătorii români pun pe primul loc păstrarea locurilor de muncă. Pentru 3 din 10, această perioadă înseamnă o pierdere a competitivităţii şi a locurilor de muncă, o serie de închideri şi de disponibilizări, o restrângere activităţii. Numai pentru 1 din 10 anul 2021 va însemna un an al creşterii", a arătat Florin Jianu.

