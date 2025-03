Ce ascunde cardul de cumpărături. Aparent, băncile nu au nimic de câștigat. Atenționarea economistului Adrian Negrescu

Vezi și - Fenomenul economic al momentului: Ce ascunde cea mai sigură investiție a românilor. Adrian Negrescu arată paradoxul: Toți vom plăti!

La prima vedere, banca nu ar câștiga nimic, dar privind lucrurile mai în detaliu situația este alta. L-am contactat pe analistul economic Adrian Negrescu pentru a afla ce câștiga băncile din acest tranzacții, dar și la ce trebuie să fie atenți clienții care își fac carduri de cumpărături de diferite tipuri și nevoi.

DC News: Ce câștigă banca din cardul de cumpărături pe care îl oferă clienților? Aparent, ele nu câștigă nimic, dar care este adevărul? De ce oferă o sumă de bani clientului pentru a o folosi la nevoie?

Ce câștigă banca

”Banca are câștig, în special, din comisioane. Aceste comisioane sunt percepute pe fiecare tranzacție, în funcție de contractele pe care le are cu cei care beneficiază de aceste carduri, dar și cu cei care sunt înrolați în sistemul de carduri. În momentul de față, sunt din ce în ce mai de succes cardurile de rate, cu dobândă zero pentru clienți. Este o formă prin care se stimulează foarte mult consumul și care este subvenționată, într-un fel sau altul, de comerciant. Comerciantul are acces la un volum mai mare de clienți, dispuși să plătească în rate produse pe care, altfel, nu și le-ar putea permite, dacă ar trebui să dea banii o singură dată”, a spus Adrian Negrescu.

La ce trebuie să fie atenți clienții

El a punctat la ce trebuie să fie atenți clienții, ca să nu aibă parte de o povară uriașă financiară.

”În cazul în care îți iei un card de cumpărături însoțit de dobândă, mare atenție. Mare atenție când folosiți cardurile de cumpărături pentru că dobânzile, de regulă, sunt mai mari decât la creditele clasice. Din momentul în care nu plătești la timp rata, dobânda este penalizatoare, include penalități, care pot transforma această rată într-o adevărată povară financiară”, a declarat analistul financiar Adrian Negrescu, pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News