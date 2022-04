Care sunt previziunile evoluției prețurilor la energie?

La nivelul Uniunii Europene au avut loc mai multe discuții pe tema majorării prețurilor la energie, aceasta recomandând statelor membre să subvenționeze temporar, pe cât posibil, prețul gazelor și al energiei electrice pentru cetățenii care au nevoie de aceste subvenții și care se încadrează la condițiile de acordare. În plus, Comisia Europeană pentru Energie se declară îngrijorată de evoluția prețurilor.

Dintre cele toate statele membre UE, 20 au declarat că vor pune în aplicare diverse forme de compensare a prețurilor la energie. Comisia Europeană a declarat că prețurile vor rămâne mari pe perioada iernii, însă acestea trebuie să înceapă să se reducă începând cu luna aprilie 2022, iar statele membre au inceput să își reducă impozitul pe energie.

Printre măsurile de ajutorare a populației în anumite state membre UE se enumeră voucherele și bonurile valorice pentru familiile și firmele nevoiașe, amânarea pentru plată a facturilor și impozitelor, garanții că cei care nu își vor achita facturile nu vor fi debranșați de la rețea și reduceri de cheltuieli și fiscale pentru grupe de populație cu venit redus. Prețurile la electrica și gaze naturale pot fi plafonate în anumite condiții.

Măsuri pe termen mediu și lung în ceea ce privește criza energiei

Ca și strategii de gestionare mai eficientă a consumului de energie se încearcă în primul rând un program de extindere a capacităților de stocare a gazelor în UE. Pe termen lung se dorește înlocuirea energiei fosile și a curentului electric cu energie regenerabilă din apă, vânt, soare și hidrogen.

Astfel că se dorește folosirea cât mai mult a energiei regenerabile la nivel european, care are costuri reduse de producție și care va duce la facturi mai mici la utilități ale cetățenilor. O mare parte din prețul facturii de energie reprezintă însă taxe și prestații care sunt sub control național, cum ar fi tarife de distribuție, transport, subvenții etc. Acestea se pot modifica, pentru reducerea facturii, în favoarea cetățenilor.

