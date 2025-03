Candidatura lui Călin Georgescu, deja contestată. Bogdan Chirieac explică rolul ”statului putred”: Va fi o mare furie

Călin Georgescu și-a depus oficial candidatura la Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidențiale, însă rămâne sub semnul întrebării dacă va putea intra în cursă, în contextul unei posibile invalidări. Analistul Bogdan Chirieac a abordat subiectul.

Astăzi, Călin Georgescu și-a depus oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale, fiind întâmpinat de numeroși susținători de toate vârstele. Aceștia au scandat lozinci precum "Libertate", "Deșteaptă-te, române" și "O nouă soluție, încă o revoluție". Străzile din fața sediului Biroului Electoral Central (BEC) au fost inundate de susținători și reprezentanți ai presei.

În declarații, Georgescu a reiterat temele recurente din discursul său, subliniind lupta românilor pentru libertate, opoziția față de un sistem asupritor și alinierea României la valorile libertății, democrației și păcii, "susținute de administrația Trump-Vance". El a condamnat anularea alegerilor din 2024, considerând-o o mare nedreptate, și a pledat pentru organizarea de alegeri libere în mai. Alături de el s-au aflat soția sa, Cristela Georgescu, George Simion, liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), și Ana Maria Gavrilă, liderul Partidului Oamenilor Trăitori (POT).

Anterior, Georgescu a fost dus la Parchet, fiind suspectat de afiliere la un grup extremist cu orientări legionare, antisemite și pro-ruse, care ar fi planificat răsturnarea ordinii printr-o lovitură de stat. El a fost asociat cu gruparea condusă de Horațiu Potra, care este cercetat în lipsă. Locuința acestuia din urmă a fost percheziționată, iar în urma acțiunilor au fost găsite multiple arme și bani cash. Potra se află în Dubai, unde s-ar fi întâlnit cu o cetățeană rusă într-un cadru retras.

În același timp, Georgescu a fost asociat și cu grupul paramilitar "Comandamentul Vlad Țepeș", care a intrat recent în atenția autorităților. Respectiva grupare a fost acuzată de tentativă de lovitură de stat și trădare în favoarea Rusiei. Printre membrii acesteia se numără generalul maior în retragere Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani, cunoscut pentru opiniile sale antisemite și pentru promovarea unor poziții politice extremiste. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

Tabloul momentului îl are în prim-plan pe Călin Georgescu

"Tabloul momentului îl are în prim-plan pe candidatul care s-a clasat pe primul loc la alegerile din 24 noiembrie. Vorbim de cel în favoarea căruia, se pare, că a intervenit Federația Rusă, potrivit rapoartelor furnizate de departamentul de stat al Franței, cât și cel al Italiei. Departamentele au vorbit în mod oficial, dar și alți lideri europeni au vorbit de acest lucru. Nu s-a menționat clar că s-a intervenit în favoarea lui Călin Georgescu, ci doar în campania prezidențială. E importantă această precizare. Astăzi dimineață, presa mondială, inclusiv prestigiosul Financial Times, a aflat că se va întâmpla ceva. Domniile lor au aflat că dosarul de candidatură al lui Călin Georgescu va fi invalidat.

Mai e și ipoteza în care domnul Georgescu să fie urmărit penal. Urmărirea penală nu anulează sub nicio formă prezumția de nevinovăție. Deci, din acest punct de vedere, onorabila Curte Constituțională nu are ce să facă. Da, Călin Georgescu a apărut în viața publică a României din cauza statului putred. Este o diferență uriașă între dezvoltarea societății, care a crescut enorm odată cu aderarea la UE, și statul putred, cu justiția sa, care a rămas în urmă. Statul putred l-a adus pe scenă pe domnul Călin Georgescu și tot statul putred vrea să-l dea afară pe ușa din dos.

Nu ne întrebăm de legalitatea acțiunilor, deși spun asta ca o persoană care nu e de acord deloc cu domnul Călin Georgescu. Eu nu-mi doresc să ajungă președintele României, totuși această formă aplicată fără milă, în care Curtea Constituțională spune care candidat e bun și care nu e bun, fără să existe o hotărâre definitivă și irevocabilă a unei instanțe de judecată, e bizară. Mai departe, în cazul unei candidaturi anulate, întrebarea-cheie rămâne: cine va fi candidatul suveranist? De două luni de zile, cel puțin, există acest scenariu cu această întrebare pe masă. Dacă domnul Călin Georgescu nu e lăsat să candideze, atunci cine o să-i ia locul?” este problema ridicată de Bogdan Chirieac.

În continuare, analistul politic a explicat:

"Dacă va fi lăsat să candideze, domnul Călin Georgescu are prima șansă să devină președintele României. Cred că doar Victor Ponta ar avea șansa să-l învingă în turul 2, prin unirea tuturor partidelor pro-europene. În cazul refuzului candidaturii, cred că va fi înlocuit de domnul George Simion sau doamna Cristela Georgescu. Se poate ca doamna Cristela Georgescu să fie 'urmașă la candidatură'. Va fi o mare furie și va fi ușor să strângă semnături. În cursă vor mai fi Victor Ponta, Nicușor Dan și o altă mare dilemă. Nu știm dacă va fi domnul Crin Antonescu sau domnul Ilie Bolojan. Totul se va juca în ultimele zile de săptămâna viitoare. Instabilitatea politică e gravă. Noi am crescut foarte frumos, ne-am dezvoltat, pe stabilitate politică. Am avut în ultimii 3 ani această stabilitate. Ea, de vreo 4-6 luni de zile, a dispărut. Acum suntem în punctul cel mai înalt al instabilității. Acest lucru se va răsfrânge asupra aspectelor economice, politice, sociale, asupra tensiunilor din societate și așa mai departe. Lumea va fi extrem de nemulțumită dacă va fi interzisă candidatura lui Călin Georgescu. Cine va fi candidatul coaliției sau al unui partid va avea multe greutăți de îndurat.

Pe noi ne-au salvat occidentalii. Ei au spus foarte clar că a existat o intervenție în alegeri. Ce e cel mai important este să terminăm această campanie electorală cu un candidat asupra căruia să nu existe îndoieli. Ne trebuie un viitor președinte asupra căruia să existe validări. Din păcate, statul nu ne poate ajuta, nu poate ajuta România, nu poate ajuta românii, pentru că este putred. De altfel, nici justiția nu poate. De ce? Nu are credibilitate în România. O altă întrebare. Dacă domnul Călin Georgescu lua 3% sau 5% în noiembrie, se mai confrunta cu atâtea dosare penale? Undeva la 90% din cetățenii României ar spune 'nu'. El s-a confruntat cu asta pentru că a ieșit pe primul loc. Dacă vor să-l bage la pușcărie, nu îi vor influența pe oamenii care vor să-l voteze. Oamenii care vor să-l voteze nu sunt pro-ruși. Ei sunt sătui de statul român, nu de România. Sunt sătui de cei care iau de la ei, care îi jefuiesc, ca să plătească pensii speciale. Jocul politic este scoaterea lui Călin Georgescu din cursă și posibila intrare a lui Ilie Bolojan din partea coaliției. Faptul că informația a circulat în Financial Times mă face să mă gândesc că ar putea să se întâmple asta", a explicat Bogdan Chirieac.

