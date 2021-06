Câciu: Românii sărăcesc pe zi ce trece. Pâinea, carnea, carburantul, creşteri cu până la 30%

"Inflația a explodat în luna aprilie ajungând la 3,75%. Prețurile au crescut si cu 30% față de începutul anului.

Banala franzelă de 300 de gr. a ajuns la 1,3 lei în crestere cu 30% față de anul trecut. Carnea este mai scumpă cu 21%, fructele cu 20%, legumele cu 15%, uleiul cu 12%, faina si malaiul cu 25%.

Combustibilul este mai scump cu 29% față de anul trecut. Plătiti in plus câte 63 de lei la un plin. Energia este mai scumpă cu 20% decât anul trecut. Plătiti in plus la fiecare factura câte 50 lei. Românii saracesc pe zi ce trece. Cu aceiași bani cumpără mai puțin și mai scump. Falimentul politicilor lui Cîțu", a scris economistul Adrian Câciu pe Facebook.

Ce a anunţat, sâmbătă dimineaţa, premierul Cîţu

"INS a anunțat ieri:

'Aprilie 2021 comparativ cu Aprilie 2020 Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%.' Așa arată o revenire în forță a unei economii după cea mai mare criza economică din ultima sută de ani.

Dar și mai important INS a anunță o creștere semnificativa a puterii de cumpărare cu 8.4%.

'Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum Indicele câştigului salarial real a fost 108,4% pentru luna aprilie 2021 față de aceeaşi perioadă a anului precedent.'

Acest lucru înseamnă că veniturile românilor cresc cu adevărat, nu doar pe hârtie. Cu un venit mai mare se pot cumpăra, pe bune, mai multe lucruri. Asta înseamnă guvernare liberală, putere de cumpărare mai mare pentru toți românii. Am luat cele mai bune măsuri pentru economie şi se vede.

Reformă in toate cotloanele statului şi investim. Suntem abia la început", transmite premierul Florin Cîţu într-un mesaj publicat, sâmbătă dimineaţa, pe Facebook.