Câciu, "dedicaţie" pentru Vîlceanu după ce a spus despre scumpiri: E fals ceea ce a declarat!

Economistul Adrian Câciu îi explică lui Dan Vîlceanu, ministrul Finanţelor, cum stă treaba cu inflaţia, prezentând şi o expunere grafică.

"Dedic aceasta poză domnului Vîlceanu, chiar și lui Florin Cîțu dar și tuturor acelor care spun ca scumpirile sunt temporare. Fals! Inflația în România are stimuli de natură structurală, de aceea se va manifesta pe termen mediu, de 3 până la 5 ani cu un nivel de peste 3%.

2021 si 2022 fiind ani de vârf, de peste 5,9% respectiv 4,8%", explică economistul Adrian Câciu.

Iată şi imaginea:

Vîlceanu: M-am lămurit cu inflația. Știam de atunci cât e!

Dan Vîlceanu, ministrul Finanţelor, a fost întrebat dacă s-a lămurit care este rata inflaţiei.

"Simţiţi scumpiri la ceva, domnule ministru, având în vedere că poate v-aţi mai lămurit cât e rata medie anuală a inflaţiei pe luna iulie", a fost întrebat, marţi, Dan Vîlceanu, într-o conferinţă de presă la Ministerul Finanţelor.

"Da, m-am lămurit. Am discutat-o de atunci de când aţi preluat acea ştire că nu ştiu cât e inflaţia. Ştiam şi nu era 5%, era 4,95%. Colega dumneavoastră, atunci când am spus că nu e 5% a spus: 'e 4,9%' şi am spus 'exact!'. O puteţi vedea pe filmarea pe care o deţineţi cu toţii. Pe de altă parte vă pot explica elemente în legătură cu inflaţia, nu e niciun fel de problemă", a spus Dan Vîlceanu.

"Sigur că simt scumpiri. Sunt scumpiri destul de mari la energie electrică, la combustibil, la gaze, la materialele de construcţii. E o tendinţă generală în toată Europa şi în lume de creştere a preţurilor, pentru că atunci - şi o să vedeţi că o altă afirmaţie pe care am spus-o în context nu a fost deloc o gafă - atunci când ai o creştere economică puternică iar cererea agregată are un ritm de creştere mult mai mare decât oferta agregată, există o presiune inflaţionistă. Sunt creşteri de circa 24% la energia electrică, la gaze de peste 20%, la combustibil de 13-14%, deci ca toată lumea şi eu resimt aceste scumpiri dar sunt convins că e un fenomen tranzitoriu", a mai spus ministrul Finanţelor.