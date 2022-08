Bursa de Moscova, aprope de colaps. Piața se află deja în picaj, înainte de întoarcerea la tranzacționare a non-rezidenților din țări „prietenoase”

Declinul activ este asociat cu temeri crescute cu privire la o ieșire în masă a non-rezidenților din țările prietene, scriu analiștii PSB.

După începerea războiului, impunerea de sancțiuni și prăbușirea indicilor bursieri, Banca Centrală a Rusiei a interzis brokerilor să execute ordine de la investitorii străini, iar aceștia nu și-au putut vinde portofoliile. Dar din 8 august, această interdicție este ridicată pentru „non-rezidenții prietenoși, precum și pentru cei care au beneficiari ruși”.

Acest lucru pune presiune pe piață, împreună cu o scădere a petrolului sub 100 de dolari pe baril și, conform prognozei PSB, ar putea scădea indicele Bursei Moscovei chiar și sub 2.000 de puncte, un nivel sub care a „scăpat” doar o dată în ultimii cinci ani, în ziua în care a început războiul (24 februarie).

Nu este ușor de estimat ponderea non-rezidenților „prieteni” și amploarea unei posibile vânzări. Procesorul HSE Yevgeny Kogan a calculat că acestea reprezintă maximum puțin peste 1% din capitalizarea companiilor din indicele Moscow Exchange. Cu toate acestea, acțiunile sunt foarte diferite în funcție de companii: maxim 12% la Yandex și, de exemplu, la Gazprom și VTB, mai puțin de 0,1%. În cel mai rău caz, dacă toată lumea vinde acțiuni, oferta s-ar putea ridica la 152,3 miliarde de ruble - de patru ori cifra medie de afaceri zilnică din ultima vreme. Dar acest scenariu nu este deloc necesar, scrie Kogan: non-rezidenții pot lua o pauză sau pot face tranzacții multidirecționale (cineva vinde, iar cineva cumpără).

Turcia a început să cucerească piața rusă, în lipsa produselor din Occident. Moscova importă mai puțin și din China

În iunie, livrările de mărfuri turcești către piața rusă au crescut cu 52% față de luna mai, la 791,4 milioane de dolari. Volumele din iunie au fost un record pentru ultimii 12 ani, scrie RBC, citând date de la baza comercială a ONU și de la Institutul Turc de Statistică.

Turcia a fost singura țară care a prezentat o dinamică pozitivă în comerțul cu Federația Rusă la începutul verii: comparativ cu iunie 2021, indicatorii săi au crescut cu 46%. Restul statelor care și-au publicat statisticile de comerț exterior au raportat o scădere semnificativă a exporturilor către Rusia față de anul trecut. Printre acestea se numără China, Taiwan, Vietnam, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda, Malaezia.

Anul trecut, Turcia a fost pe locul zece în lista celor mai mari exportatori către Federația Rusă, acum iese pe locul patru sau al cincilea, ocolind SUA, Franța, Italia, Polonia, Japonia și Țările de Jos. Ankara este a doua după China, Belarus, Germania și posibil Kazahstan.

În ultima lună, livrările de fructe și nuci turcești către Rusia, în principal piersici, caise și cireșe, s-au dublat. Exporturile turcești de echipamente și dispozitive mecanice au crescut cu 40%, mașini și echipamente electrice au crescut cu 15%, transportul terestru și componentele sale au crescut cu 35%, iar materialele plastice și produsele din plastic au crescut cu 4%.

În paralel, Moscova a devenit principalul importator al Ankarei în prima jumătate a anului 2022, înaintea chiar și a Chinei. În ianuarie-iunie, Rusia a reprezentat 16% din toate mărfurile străine importate în Turcia, în timp ce peste 60% din livrările rusești în țară au fost petrol și gaze.

Volumul livrărilor către Rusia a crescut și din Belarus (+29% în mai) și Elveția (plus 80% în iunie). Acesta din urmă se datorează vânzărilor de produse medicale care nu au fost afectate de sancțiunile europene.

Potrivit șefului uneia dintre domeniile de la Centrul de analiză macroeconomică și prognoză pe termen scurt, Dmitri Belousov, Turcia trece acum într-o perioadă de industrializare și produce bunuri tehnologice care sunt solicitate în Federația Rusă, în principal piese auto și produse de inginerie.

„Ideea că Turcia ar fi înapoiată, abia supraviețuiește și exportă doar constructori este o imagine a lumii la mijlocul anilor 80”, a spus el.

Anterior, fondatorul restaurantelor Meat & Fish, membru al filialei din Moscova a Delovaya Rossiya, Serghei Mironov, a scris pe blogul său că se presupune că antreprenorii turci sunt gata să furnizeze rușilor bunuri din țările occidentale.

„Turcii sunt gata să furnizeze piese de schimb și echipamente europene, dar au propria lor alternativă pentru asta”, a spus omul de afaceri rus.

În același timp, la jumătatea lunii iulie, angajații a doi importatori ruși au declarat pentru The Moscow Times că companiile turcești refuzau să importe în Rusia produse de înaltă tehnologie aflate sub sancțiuni, cum ar fi semiconductori, tranzistori și piese de avioane.

