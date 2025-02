Becali spune că oamenii lui Georgescu i-au cerut 350.000 de dolari ca să aducă echipa lui Trump în România. Cristian Diaconescu: Absolut josnic!

Gigi Becali a declarat marți seara la Antena 3 CNN că oamenii lui Călin Georgescu, candidatul de pe TikTok, l-au contactat și i-au cerut 350.000 de dolari pentru a aduce în România echipa lui Donald Trump, președintele SUA.

"Un om de afaceri din Bacău m-a sunat și mi-a dat și mesaj să mă întrebe dacă pot să plătesc 350.000 de dolari în America pentru vizita unei echipe apropiate lui Trump, după ce a câștigat Georgescu atunci, adică între tururi.

Eu am spus că nu dau 350.000, eu în America plătesc 5 milioane pe loc, pentru că am acolo neamuri cu foarte mulți bani. Dar trebuie să mă sune Georgescu pentru asta. Și cum Georgescu nu m-a sunat, nu am plătit niciun ban. Apoi am pus pe cineva să-l întrebe pe Georgescu dacă îl cunoaște pe omul acesta. Mi-a zis că-l știe, dar că nu face parte din echipa lui. Ulterior, am vorbit cu altcineva, care mi-a spus să mă feresc de el, că e un escroc. Mi-a mai zis că Georgescu nu e susținut de nimeni, că i-au promis și alții bani, dar nu l-a ajutat nimeni. Eu, la momentul respectiv, eram de partea lui și l-aș fi ajutat. Dar, dacă nu m-a sunat, nu am mai plătit. (...) Călin Georgescu nu mi-a cerut niciodată bani personal. Au venit alții să-mi ceară pentru el", a declarat Becali, la Antena 3 CNN.

Cristian Diaconescu: Este absolut josnic

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, aflat în platoul televiziunii, a comentat ulterior aceste informații.

"Două lucruri mi se par relevante pe scurt. În primul rând, suspiciunea rezonabilă în legătură cu anumite relații care se apropie de trafic de influență și de aici încolo instituțiile trebuie să se ocupe de asta. Iar al doilea element care mi se pare extrem de relevant este cât de jos am putut să coborâm. Cineva dacă își închipuie în această țară că vine o echipă și binecuvântează, pune mâna unuia pe umăr și îl face șef de stat, șef de servicii, ministru, și asta pe bani, iertați-mă, probabil că aș avea și eu 50 de poze să vi le arăt. Așa și? Care ar fi rezonabilitatea? Ce așteptare să ai să construiești o întreagă strategie, într-adevăr folosind și anumite mijloace... Cât de jos se poate coborî? A-ți asuma până la urmă chiar un parcurs infracțional pentru a aduce o echipă care să vină aici și să binecuvânteze vreun aspirant la vreo funcție este după modesta mea părere absolut josnic", a declarat Cristian Diaconescu.

Reamintim că înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale în presă a apărut informația că omul care s-a aflat în spatele campaniei lui Donald Trump pentru Casa Alba, Brad Parscale, vine în România pentru a sprijini candidatura lui Călin Georgescu, lucru care nu s-a întâmplat.

